3 kişinin öldüğü kazada genç kadın, 7 gün sonra öldü!

Kaza, 29 Eylül günü gece saatlerinde İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşanmıştı. 25 yaşındaki Neslihan Kenar’ın kullandığı 38 RS 013 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarpmış ve ardından takla atarak ters dönmüştü.
Kazada 26 yaşındaki TIR şoförü İbrahim Halil Çolak, TIR şoförü Ali Dönmez ve TIR şoförü Ahmet Altunpak hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, kazada yaralanan yaya TIR şoförü 27 yaşındaki Mahmut Mavi, araç sürücüsü Neslihan Kenar ve araçta bulunan 24 yaşındaki B.Y. hastanede tedavi altına alınmıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada genç sürücü Kenar, 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kenar’ın gün içerisinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.