3 kız öğrenci 'taciz' iddiası ile şikayette bulundu: Eski TÜGVA başkanı 'din öğretmeni' açığa alındı!

Mardin’de görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve eski TÜGVA Başkanı 3 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 kız öğrenci 'taciz' iddiası ile şikayette bulundu: Eski TÜGVA başkanı 'din öğretmeni' açığa alındı!
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ANKA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 22:36

Olay, merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki Vedat Kaya Ortaokulu’nda meydana geldi.

7’nci sınıfta okuyan kız öğrenci rehber öğretmenine, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni'nin kendisini taciz ettiğini anlattı.

Bunun üzerine rehber öğretmen, durumu okul yetkililerine bildirmesinin ardından jandarmaya ihbarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla benzer durumu yaşayan aynı sınıftaki 2 kız öğrenci de, bir süre önce aynı kişi tarafından taciz edildiklerini bildirip, şikayette bulundu.

Okula gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi ve “Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu” gerekçesiyle ifade verdi. Polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli başlatılan soruşturma nedeniyle Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce açığa alındı.

Şahsın, 2015-2017 yılları arasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin Şube Başkanlığı yaptığı öğrenildi.


Etiketler: #taciz #TÜGVA #öğretmen

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