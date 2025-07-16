3 milyon liralık silahlı gasp kamerada: Şüpheliler yakalandı

Olay, Kalyon Kavşağı'nda meydana geldi. Plakasız motosikletle gelen şüpheliler, taşıma esnasında markete ait parayı silah tehdidiyle alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasının ve kimliklerinin tespit edilmesi sonucu G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Bursa'ya kaçtığı belirlenen B.A. da düzenlenen operasyonla saklandığı yerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gasp olayında kullanılan silah, çeşitli teçhizatlar ve çalınan 3 milyon TL ele geçirildi.

GASP ANI KAMERADA

Öte yandan gasp anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde şüphelilerin planlı şekilde hareket ettiği ve parayı aldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.