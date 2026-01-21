3 polisin şehit olduğu Yalova’da IŞİD operasyonlarında tutuklu sayısı 63’e çıktı

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık 2025’te saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

Olayın ardından, kentte IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı, 58’i tutuklandı.

25 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kent genelinde düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli daha gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 63’e çıktı.