3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali başlıyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, bu yıl üçüncü kez “Hayat Sokakta” demeye hazırlanıyor. Bir kez daha müzik, sanat, eğlence ve gastronomiyi sokak konsepti ile birleştirecek olan Kuşadası Sokak Festivali, bu yıl Akdeniz mutfağı teması ile 11-13 Ekim tarihleri arasında uluslararası katılımla gerçekleşecek. Festival katılımcıları, kentin 7 farklı noktasında kurulacak olan lezzet duraklarında 7 Akdeniz ülkesinden 7 farklı lezzetle buluşacak.

Kuşadası Sokak Festivali, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da dopdolu içeriği ile kentte karnaval havası estirecek. Festival, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu’nun katkılarıyla ve Isla Bonita ana sponsorluğunda bugün rengârenk bir festival korteji ile başlayacak.

KARNAVAL KORTEJLERİNİ ARATMAYACAK

Festival açılış korteji saat 18.30’da Kısmet Otel Kavşağından başlayacak. Sokak sanatçıları, dans grupları ve performans topluluklarının renkli kostümleri ile yer alacağı kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Necati ve Saykolar sevilen şarkılarını Kuşadası Sokak Festivali katılımcıları için seslendirecek.

7 ÜLKEDEN 7 FARKLI LEZZET

3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00-18.00 arasında Tarihi Kervansaray’da İspanya, Tunus ve Hırvatistan’dan gelen ünlü şeflerin katılımı ile düzenlenecek çeşitli atölyeler ile devam edecek. Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden olan lezzet turları ise 15:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Lezzet turlarına katılmak için bilet alan gastronomi tutkunları, Kuşadası’nın 7 turistik noktasında kurulacak olan lezzet duraklarında Türkiye’den hünkar beğendi, Tunus’tan sebzeli kuskus, İtalya’dan tiramisu, İspanya’dan ançuezli tapas, Hırvatistan’dan brudet, Yunanistan’dan mousakka, Fransa’dan ise soğan çorbasının tadına bakma fırsatı yakalayacak.

LEZZET TURLARININ GELİRİ AĞACA DÖNÜŞECEK

Lezzet turu biletlerinden elde edilecek gelir, 29 Haziran 2024 tarihinde Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören bölgenin ağaçlandırma çalışmalarına bağışlanacak. Festivalin ikinci günü, saat 20.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleşecek Musa Göçmen ve Senforock konseri ile devam edecek. Festivalin son günü olan 13 Ekim’de ise gün boyunca atölyeler, sokak sanatçılarının konser ve performansları sürerken saat 17.00’da dev kazanda pişirilecek keşkek katılımcılara ikram edilecek.