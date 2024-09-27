3 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti: Ağır yaralandı!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:32

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:32

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damda uyuyan S.A.’ya (3) nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.

Göğsüne isabet eden mermi ile yaralanan çocuk kanlar içerisinde kaldı. Olayı fark eden yakınlarının ihbarı ile olay yerine ambulans geldi.

Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.