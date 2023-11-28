3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, siber polise yakalandı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:52

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:54

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sanal ortamda dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, "Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (19) polis ekiplerince şehir merkezinde yakalandı.

19 yaşındaki genç, Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.