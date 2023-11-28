3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, siber polise yakalandı
Kırıkkale’de siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonda dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 19 yaşındaki genç vatandaş cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sanal ortamda dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, "Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (19) polis ekiplerince şehir merkezinde yakalandı.
19 yaşındaki genç, Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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