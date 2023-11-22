Tuzluk ’silah’ sayıldı: Hapis cezası isteniyor!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:44

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:44

Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu Avukatlarından Adem Erol, geçen yıl bürosu ve Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada bir dava ile ilgili müvekkilleriyle görüştüğü esnada müvekkillerinin hasımlarının saldırısına uğradı.

Silah kabzası ile kafasına vurulan avukat, darbedilip yaralanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı ve bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Soruşturmayı yürüten savcı olayla ilgili saldırganlardan Muhammet G.K. ve Doğanay S. ile yaralanan Avukat Adem Erol hakkında dava açtı. Muhammet G.K. hakkında ’kasten silahla yaralama’dan 4 yıl 6 aya kadar, Doğanay S. hakkında ’birden fazla kişiye karşı zincirleme şeklinde silahla tehdit’ suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianameyi hazırladı.

Olayda kafasından yaralanan Avukat Adem Erol hakkında ise olay sonrası kendisini silah kabzası ile yaralayan Muhammet G.K.’nin kaçarken peşinden tuzluk fırlattığı için tuzluk ’silah’ sayılarak ’haksız tahrik altında kasten silahla adam yaralamaya teşebbüs’ suçunda 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılamanın 9 Ocak 2024 tarihinde başlayacağı öğrenildi.

“MERMİYİ SİLAHIN AĞZINA VERENLERE GÜL MÜ ATACAKTIM?”

Olayın mağduru iken mağdur-şüpheli olarak hakkında dava açılan Av. Adem Erol, "Müvekkilimin hasımları tarafından uğradığım saldırıda yaralanmamla alakalı hazırlanan iddianamede tarafım ’silahla kasten adam yaralamaya teşebbüs’ suçundan şüpheli sıfatıyla mahkeme açılmış bulunmakta. Güvenlik kamerası kayıtlarında sabit. 4 kişi saldırıp silahın mekanizmasını çekmesi namlunun ağzında merminin olduğu anlamına gelirken, benim başım yarılmışken, bana yapılan saldırının kim tarafından yapıldığını görmemişken, ansızın gelişen bir olay. Ben yerden kalkıp tarafıma yapılan saldırıyı def etmek amacıyla masada bulunan tuzluğu şahıslara fırlatmam neticesinde tuzluk silah sayılıp ’silahla kasten adam yaralamaya teşebbüs’ suçundan hakkımda dava açıldı. Trajikomik bir durum. Silahla saldırıp mermiyi silahın ağzına verenlere gül mü atacaktım? Yani gül atmış olsaydım, bu kez ’dikeni battı’ diye mi iddianame hazırlanacaktı. Bunun da şaşkınlığı içindeyim. Benim adalete olan güvenim ve inancım sonsuzdur. Sayın yargı makamlarının da durumun hassasiyetinin farkında olacakarına da inancım tamdır" dedi.