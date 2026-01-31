3 yılda bitecekti: 18 yılda 152 kilometre yapıldı!

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2026 yılına yönelik kamu yatırımları programı üzerinden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesine dikkat çekti. Projenin beş bakan eskittiğini vurgulayan Bakırlıoğlu “2013 yılında ‘Bin 80 günde bitirilecek’ denilerek tanıtılmıştı. Bugün ortada hızlı tren yok, bitmeyen bir hikâye var. 2025 yılı itibarıyla proje maliyeti 23 kat artmış durumda. 2026 yılı için öngörülen tutar ise 101,4 milyar TL” dedi. Projede bugüne kadar yalnızca 152 kilometrelik kısmın tamamlanmış olduğunu aktaran Bakırlıoğlu “Geriye kalan 346 kilometrenin bu hızla kaç yılda biteceğinin ise maalesef meçhul durumda” yorumunu yaptı.

‘ÇALIŞACAK MÜHENDİS BULUNAMIYOR’

Projenin sahadaki durumuna ilişkin de ciddi sorunlar olduğunu belirten Bakırlıoğlu “Duyumlar alıyoruz. Bize gelen bilgilere göre proje defalarca revize edilmiş, sil baştan değiştirilmiş ve öylesine karmaşık hale getirilmiş ki projeye için aylık 600 bin liraya çalışacak mühendis dahi bulunamıyor. Kimse bu karmaşanın, bu belirsizliğin içine girmek istemiyor. Projeyi bilen teknik insanlar açık açık ‘Bu proje bu hâliyle bitmez’ diyorlar. Her seçim döneminde ‘bitiyor’, ‘açılıyor’ diye meydanlarda anlatılan Ankara–İzmir hızlı tren hattı, maalesef yakın vadede bitecek gibi görünmüyor” diye konuştu. Yatırım programında projenin bitiş tarihi olarak 2027 yılının öngörüldüğünü söyleyen Bakırlıoğlu “Bir mucize olur da 2027’de tamamlanırsa, 498 kilometrelik hattı 20 yılda bitirmiş olacaklar” dedi.