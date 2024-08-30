30 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.08.2024 - 09:52

Güncelleme: 30.08.2024 - 09:52

SAKARYA ilinde 30 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, CEVİZLİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., DUYGU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., ISTASYON 2, KAYRA, MESELIK 1/4, ÖZGÜRLÜK 2, SOGUKSU, ÜNAL, ÜNAL SK., YAVUZ SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde HAYTALAR SK., İSTASYON CD., İZMİT CD., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., PEHLİVAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, NEVIYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1027, 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ÇİÇEK SK., DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde ALPEREN, KİBAR, OVALI, OVALI SK., SAN, SINIR, ŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN mahallelerinde 469 NOLU SK., 470 NOLU SK., 475 NOLU SK., 479 NOLU SK., 480 NOLU SK., BEZİRCİ SK., ÇÖVENCİ SK., SAVAS CD., SAVAŞ CD., ULUS, ULUS CD., VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ İZZET B sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2169 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., CUMHURİYET. SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAHASAN/1, KAVAKLI/1, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., SITELER, SİTELER, TUĞBA SK., YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1312 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1405 NOLU, 1405 NOLU SK., 1409 NOLU SK., 1410 NOLU SK., 1411 NOLU, 1414 NOLU SK., 1415 NOLU SK., 1416 NOLU, 1416 NOLU SK., 1419 NOLU SK., GAYE, KEBIR, KEBİR SK., PEKTAS, REİS SK., UZAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞIRLAR mahallelerinde KAVAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, SÜLEYMANBEY mahallelerinde BAHÇECI, BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., FERAH SK., SÜLEYMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1682, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, VAKIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, DEREBOGAZI, KAHRAMAN, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 1051. SK., 1053. SK., 3508 SK., 46003, 6500, 6500., 6502 SK., 6503. SK., 6504. SK., 6505, 6505. SK., 6506. SK., 6507. SK., 6508, 6586. SK., 6589, 6589 SK., 6589. SK., 6591, 6594. SK., 6603 SK., 6603. SK., 6610 SK., 6611, 6611. SK., 6662. SK., 6670. SK., 7000, 7000 SK., 7001 SK., 7002, 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7005 SK., 7006 SK., 7007 SK., 7009, 7009 SK., 7010 SK., 7011 SK., 7012, 7013 SK., 7014 SK., 7015 SK., 7016 SK., 7017 SK., 7018 SK., 7020 SK., 7023 SK., 7024 SK., 7025 SK., 7027, 7027 SK., 7028, 7028 SK., 7029 SK., 7030 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7033, 7033 SK., 7034 SK., 7035 SK., 7036, 7037 SK., 7038, 7038 SK., 7039, 7039 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7044, 7044 SK., 7045, 7045 SK., 7046 SK., 7048 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7052 SK., 7054 SK., 7058 SK., 7060 SK., 7061 SK., 7062 SK., 7063, 7063 SK., 7066, 7066 SK., 7076 SK., 7077, 7077 SK., 7078 SK., 7079, 7079 SK., 7096. SK., 7097. SK., 7105, 7105 SK., 7105. SK., 7122, 7122. SK., 7128, 801-, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ANKARA ASFALTI CD., ATATÜRK BULVAR, BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE BOTANİK PARK İÇİ YO, BAYRAKTEPE CD., DERE_7, DÜZ_2, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, KAMIL KAMISOGLU, KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, MUZAFFER SOFUOGLU CD., MUZAFFER SOFUOĞLU CD., SEHIT AHMET ERSOY, ŞEHİT AHMET ERSOY, ŞEHİT AHMET ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 305. SK., 307. SK., 310., 310. SK., 317., 317. SK., 318. SK., 321., 321. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 339., 339. SK., 347., 347. SK., 388., 391. SK., 545. SK., 547. SK., 63. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ARALIK SK., DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., ENSAR, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ SK., SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 30 Ağustos Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2128., 2134., 2134. SK., 2141., 2142. SK., 2202. SK., 2215., 2225., 2228. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423. SK., 2431., 312. SK., 314. SK., 539. SK., 541. SK., 543. SK., 546 SK., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 561. SK., 562. SK., 566., 566. SK., 568. SK., 570., 572. SK., 576. SK., 578. SK., 580. SK., 602. SK., 924., ALANDÜZÜ CD., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK, ATLAS SK., BAL, BİZİMBAHÇE SERDİVAN 1. ETAP İÇ, BOGAZIÇI, CAMI SK., ÇAMYOLU, ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DİK SK., ESENYAKA SK., FARUK BENLİ SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISTIKLAL CD., İNKA PARK 2 SİTESİ İÇİ YOLU, İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İSTİKLAL CD., KADI, KARAKOL, KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KEKLİK SK., KEMER SK., KONAK SK., KURTULUS, KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NESE, NURİ KESKİN SK., ORHANGAZİ, ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SELÇUKLU, STADYUM CD., SUSAM SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TÜRBE, ULU SK., ULUDAG, YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU1, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER SK., HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, MENDERES CD., MUTAFLARYENI, PINARBASI, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TOSUNOĞLU SK., YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN, TAVSANSUYU mahallelerinde CUMHURIYET_1, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HOCA ABDULLAH EFENDİ, PAŞALAR CD., TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK ŞOSE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKASYA, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ANKARA (TOPÇUSIRTI), ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGIZ (KUZULUK), CENGİZ SK., IHLAMUR SK., IŞIK(KUZULUK), KANSU, KORU SK., KUS, KUŞ SK., LEYLAK SK., MADENSUYU, MADENSUYU SK., MELEK, MELEK SK., OMAY (KUZULUK), OMAY SK., RESITBEY, REŞİTBEY SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLIKAYA, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, DURMUŞLAR, KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE, TASBURUN, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞYATAK, YONGALIK mahallelerinde 1017 SK., 24230, 26025, 26045, 26049, 26136, 26174, 5033 SK., AKASYA SK., ASAGI, ASMALI SK., ASMLAI SK., AŞAĞI, AŞAĞI SK., AYDIN SK., AYDINLAR SK., BAHAR_2, BALLIKAYA, BALLIKAYA SK., BARIS, BARIŞ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., CIVEK, CİVEK SK., ÇAMLIK, ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇIGDEM, ÇINAR (TOPÇUSIRTI), ÇİĞDEM SK., DERE SK., DERE_1, DERVIS, DERVİŞ SK., ERENLER SK., FABRIKA, FABRİKA, FATMA TEYZE SK., FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GÖL, GÖL SK., GÜL (KUZULUK), GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HANEDAR SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HUZUR, HUZUR SK., IPEK, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MERCAN, MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU SK., PINAR SK., RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SAMANPAZARI, SARMAŞIK SK., SEREFIYE, SEREFIYE SK., ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TASBURUN_1, TASYATAK, TAŞBURUN, TAŞBURUN SK., TAŞYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK., TEPE SK., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), UGUR_1, UĞUR SK., UĞUR_1, YAGMUR, YAĞMUR, YAĞMUR SK., YANIK SK., YAPRAK, YAVUZ SK., YAZAKISA, YENİ SK., YILDIZ, YONCA, YONCA SK., YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI HAMAM SK., YUKARI SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, PAZARKÖY, SALİHİYE, YENI mahallelerinde 23078, 24006, 24066, 24096, 24125, 24159, 24161, 24191, 3., 5059, 5077, 6002. SK., 6022. SK., 6074. SK., ABAS, ABAŞ, ABAŞ SK., ADA, ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKAN SK., AKMAN, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ANKARA, ATASOY, ATASOY SK., BAYRAM SK., CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM, ÇÖKEK HAMAM SK., DERVIS SK., DERVİŞ, EROL SK., FABRİKA SK., GENÇ SK., GÜNES, HIZALLAR, HIZALLAR SK., KAHRAMAN, KARACAN SK., KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUYU, KUYU SK., KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK YOLU, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, LALE_1, MEŞE SK., NILÜFER, NİLÜFER, ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ORTA MAHALLE CD., ÖKDEMLER, ÖKDEMLER SK., PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PINAR, SIRIN, ŞİRİN, ŞİRİN SK., TOKER, TOKER SK., TOPÇU SIRTI CD., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YENİKÖY_1, YUKARI HAMAM, ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, AKBALIK, BIÇKIDERE, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, ESENTEPE, HASTAHANE, HOCAKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KEPEKLI, KEPEKLİ, KIZILBAYIR, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, MECIDIYE, MECİDİYE, MESEPINARI, MESUDIYE, MESUDİYE, MEŞEPINARI, SALIHIYE, SALİHİYE, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 11004, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13010, 13011, 13012, 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15016, 15018, 22001, 22001 SK., 22002, 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007, 22007 SK., 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 3002, 3003, 3006, 3007, 4001, 5002, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 9002, 9003, 9004, 9006, 9008, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AK SK., AKÇA SK., AKÇE, AKIN SK., AKINCI, AKSOY, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARA SK., ARABACI SK., ARSLAN, ARSLAN SK., ASLI SK., ATAK, AVCILAR SK., AYDINLAR, BABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BANMAZ, BANMAZ SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BOYALAR SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI SK., BÜLBÜL SK., CAMI, CAMİ, CAMİ SK., CENNET, CENNET SK., CEYLAN, CEYLAN SK., CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, ÇIRACILAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, D-140, DALGIÇ, DALGIÇ SK., DEFNE, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENDERE, DEPO, DEPO SK., DERYA, DERYA SK., DOGAN, DORUK, DORUK SK., DÜGLEN, DÜĞLEN SK., EREN SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, FATIH, FATİH, FIRAT, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜL, GÜL_1, GÜLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HALİL İBRAHİM SERT CD., HANIMELI, HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HIZIR SK., HUZUR/1, HÜRRİYET CD., İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, İsimsiz147, KALKAVAN, KANAL, KANAL SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARACA SK., KARADAĞ SK., KARANFİL SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KARDELEN, KARSLI, KARSLI SK., KARTAL SK., KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KAYA, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIŞLAALANI CD., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KİREMİTÇİ SK., KONAKÇI SK., KORUCU, KÖYÜNKENDİSİ SK., KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., KÜÇÜK SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MENEKSE_1, MENEKŞE SK., MERKEZ, MERKEZ_1, MERKEZ1, MERKEZ3, MERKEZ4, MESCIT, MESCİT SK., MESELIK, MESEPINARI, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEŞELİK, MEŞELİK CD., MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MEŞEPINARI4, MEYDAN, MEZARLIK, MEZARLIK SK., MİMAR SİNAN SK., MUDURNU, MUTLU SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, NİSAN 17. SK., OGUZLAR, OKUL, OKUL SK., OSMANLI, OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PARK İÇİ YOLU, PIRENLI, PİRENLİ SK., RAGIP GÜZEL SK., RAUF ORBAY CD., SAHIN, SAKARYA, SAKARYA CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK., SARALAR, SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., SERÇE SK., SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE, TEPE SK., TEPE_1, TERCAN SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, UZUN SK., VILLA, VİLLA SK., YAZILI SK., YENIYOL, YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YESIL/1, YESIL/2, YEŞİL SK., YILDIRIM SK., YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde FABRIKALAR, FABRİKALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.