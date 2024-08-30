30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' posteri: Yurttaşlar indirdi, Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 12:28

Güncelleme: 30.08.2024 - 12:34

Gaziantep’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni için belirlenen Demokrasi Meydanı’nda Türk bayrağı ve Atatürk resmi yerine Hamas’ın öldürülen lideri İsmail Haniye’nin posteri yer aldı.

Tören alanına gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi, gaziler alanı terk etti.

Atatürk'ün posteri yerine öldürülen Hamas liderinin posteri asılmasına yurttaşlar tepki gösterdi. Poster yurttaşlar ve CHP'li vekiller tarafından indirildi.

GAZİLER ALANI TERK ETTİ

Gaziantep’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni için belirlenen Demokrasi Meydanı’nda Türk bayrağı ve Atatürk resmi yerine Hamas’ın öldürülen lideri İsmail Haniye’nin posteri yer aldı. Tören alanına gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi, gaziler alanı terk etti.

Bazı şehit aileleri de duruma tepki göstererek, “Bu Cumhuriyet Gazilerimizin, şehitlerimizin güç birliği ile meydana geldi. Bugün 30 Ağustos’un 102. yıldönümü bu pankart neyin nesi. Burada Atatürk’ün pankartının yerine pankart neden asılıyor” dedi.

Alana gelen CHP’liler ise Haniye posterini indirip yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı.

SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye (63), İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sonucu İran’da öldürüldü. Haniye, Hamas’ın en üst düzey liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.