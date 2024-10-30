30 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:15

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:15

KOCAELİ ilinde 30 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde AKÇA SK., INKILAP, İNKILAP CD., TANIK SK., TEMEL, TEMEL SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 105. CD., 109. CD., 1134., 1138., 1138. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD., 2825., 2832., 3089, AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATLAS, ATLAS SK., CENNET, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., KARAPINAR, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNI BABA, SUNNİ BABA SK, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 2808., 2818., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇATALÇESME, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİ BABA, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKİİ, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETIH, FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOĞLU SK., NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS CD., 4.MURAT SK., AHU SK., AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKSOY CD., AKŞEMSETTİN CD., ALBAYRAK SK., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ AĞA SK., ALİ KUŞÇU CD., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ARAS, ARAS SK., ARNAVUT SK., ARZUM, ARZUM SK., ASI, ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., ASMA SK., AŞİYAN SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN, AYDIN SK., BADEM, BADEM SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BIYIK, BIYIK SK., BİZİM SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CAN, CAN SK., CANSU, CANSU SK., CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CENNET SK., CEVDET, CEVDET SK., ÇAGDAS, ÇAGLAYAN, ÇAGRI, ÇAĞDAŞ CD., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇILEK, ÇİĞDEM SK., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU CD., DEFNE SK., DERMAN SK., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DURU, DURU SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ELA, ELA SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FEYMAN, FIRAT CD., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELINCIK, GELİBOLU CD., GELİNCİK SK., GENÇLİK SK., GİRNE CD., GÖNÜL, GÖREN SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ CD., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., INCI, ISMET PASA, İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., İSMET PAŞA CD., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALYON SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KARANFİL CD., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KAVAK SK., KERİM SK., KESTANE SK., KEVSER, KEVSER CD., KINALI, KINALI SK., KORU, KOSOVA, KOSOVA CD., KUMRU SK., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL, MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MELEN, MELEN SK., MELTEM, MELTEM SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİMAR SİNAN CD., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MUSA HOCA SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORTANCA, ORUÇ REİS CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PALMIYE, PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., RAHIM, RESUL SK., SAADET SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANAYİ CD., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEDİR SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERDAR, SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SOMUNCU SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞAFAK SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., ŞEN SK., TABYA, TABYA SK., TANTAOĞLU CD., TAŞOCAĞI SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TERMAL SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKAMOZ SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ mahallelerinde ATATÜRK BULVAR, ONUR SK., SALKIM SK., SEYDI ALI REIS, SULTAN SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., İSHAKPAŞA CD., KONCA CD., MANDIRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ATATÜRK, AYAN, AYAN SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., GÜL SK., HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, ERYIGITLER MEVKII, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, PAMUKOVA YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BORA, HAMAMLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ALİM, ALİM SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., ÇEVİK, ERASLAN, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., TABİAT, TABİAT SK., USLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ATALAR SK., BİHTER SK., BUCAKLI SK., ELMALIK, ELMALIK SK., GÖZPINAR SK., İZMİT.. CD., KOVAN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., SERAP SK., TARAKLI SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde 131., 201. SK., 214., 214. SK., 234., 234. SK, 234. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241., 241. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, AYDINLIK, BABAKÖY, ÇALKÖY, DOGANCILI, DOĞANCILI, KIZILCAPINAR, ORHAN mahallelerinde 23 NİSAN CD., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AÇELYA SK., AĞVA İSTANBUL CD., AHMET DOĞRU CD., AKASYA, AKASYA CD., ALAY CD., ARA SK., ARALIK SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZİ SK., BELDE SK., BONCUK SK., BÜLBÜL SK., CEVİZ SK., ÇALCA SK., ÇİÇEK SK., DOGANCILI MERKEZ MEVKII, DOĞANCILI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUMLUPINAR SK., ERENLER SK., FENER CD., FİKİR SK., GAZİLER CD., GÖKNAR SK., GÜLAY SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HANIMELİ SK., HİDAYET SK., HUNLAR CD., IHLAMUR SK., İNCE SK., İNÖNÜ CD., KADI DEĞİRMENİ SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAVAKDIBI, KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KISA SK., KIŞLA CD., KIZAK CD., KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKII, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOZA SK., KOZALAK SK., KUZEY SK., KÜLTÜR, LALE SK., MEDRESE SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERCAN SK., MERTCAN SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU SK., NAİL EYİDOĞAN SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NİHAT ERİM CD., ORTANCA SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., OZAN SK., PALMİYE SK., SADE SK., SANAT SK., SANTRAL SK., SARISU, SARISU CD., SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER, SEZENLER, SEZENLER CD., SINIR SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., ÜST SK., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., ZAFER CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ALTIN ŞEHİR SK., ANAFARTALAR CD., AVCILAR, AYKUT, AYKUT SK., BAĞIMSIZ SK., BAHÇE SK., BARIŞIK SK., BİLİCİ SK., CENGİZ SK., ÇEVRE, ÇİNİLİ SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., GAZILER, KADER, KADER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KUŞAK SK., MARMARA CD., MINI, MÜCAHIT, MÜCAHİT SK., NEFES SK., NİYAZİ SK., SAFİYE SK., SANCAKTAR, SERIM, SERİM SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVIM, SEVİM SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞÖLEN SK., TASKIN, TAT SK., UYUM, UYUM SK., YAZICIOGLU, YEKTA, YEKTA SK., YENİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANAYURT SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BEDIA, CANLAR, ÇAMLIBEL SK., ENES, KUTAY, MEVLANA, MEVLANA CD., SARP, SARP SK., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/3., 226. SK., 228., 228. SK., 246., 246. SK., 253. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK, YENI mahallelerinde 205/3. SK., 205/4. SK., 208., 208/2. SK., 208/3. SK., 210/1. SK., 5108/1. SK., 5211., 5211. SK., 5220. SK., ADNAN KAHVECİ CD., FATİH CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 204. SK., 204/1., 204/1. SK., 206. SK., 212., 212. SK., 216., 216. SK., 216/1. SK., 216/2. SK., 218., 220/2., 222/2. SK., 224., 224. SK., 269. SK., AŞIK VEYSEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1052/1. SK., 1052/2. SK., 1053. SK., 1111/1., 1111/1. SK., 1117., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121., 1121. SK., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/2. SK., 1130/3., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1135/1. SK., 1136., 1136. SK., 1137. SK., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/2. SK., 1143. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1148. SK., 1167/2., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HÜKÜMET CD., KISLA, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 768. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738. SK., 738/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, SIRRIPASA mahallelerinde ÇEŞME SK., ENGIN, SEHIT NEDIM KÜÇÜK, TALGIR SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ mahallelerinde ENGİN CD., HAFIZ HASAN YILMAZ CD., ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde ALI ARICAN, CAMI, CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., KAPLAN CD., MEZARLIK, TUZLA, YAĞHANECİLER SK., YENİDOĞAN SK, YENİLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AKTAÇ SK., BARTU SK., BENGÜ, ELİF SK., MİSAFİR SK., MUHLISE, NECLA SK., NİZAMİ SK., SAKARYA, UFAK, YAGIZ, YAZICI, YÖRÜK SK., ZÜLBİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., BİRSEN SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., NARİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.