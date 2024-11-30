30 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:46

Güncelleme: 30.11.2024 - 10:46

İZMİR ilinde 30 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 09:00:22.151-2024-11-30 15:00:31.232 saatleri arasında Kazımdirik; 283. Sk., 285. Sk., Ankara, 281/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 13:00:47.939-2024-11-30 16:00:56.217 saatleri arasında Kazımdirik; 375. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 09:00:56.044-2024-11-30 12:00:01.326 saatleri arasında Alsancak; Ali Çetinkaya Blv., Talatpaşa Blv., Yzb. Şerafettin Bey Sk., İrfan Boyuer Sk., İsimsiz1, Atatürk Cd., Altay Meydanı, 1482, 1481. Sk., 1453. Sk., 1449. Sk., 1448. Sk., 1447. Sk., 1441. Sk., 1440. Sk., Cumhuriyet Blv., Kıbrıs Şehitleri Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 09:00:56.044-2024-11-30 12:00:01.326 saatleri arasında Mimar Sinan; , 1355. Sk., 1399. Sk., 1401. Sk., 1420. Sk., 1433. Sk., 1486. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 09:00:56.044-2024-11-30 12:00:01.326 saatleri arasında Umurbey; 1433. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:55.342-2024-11-30 12:15:01.761 saatleri arasında Mimar Sinan; 1420. Sk., 1405. Sk., , 1429. Sk., 1430. Sk., Can Kulduk Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:55.342-2024-11-30 12:15:01.761 saatleri arasında Kahramanlar; Can Kulduk Sk., Can Kulduk, 1427. Sk., 1424/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:55.342-2024-11-30 12:15:01.761 saatleri arasında Hilal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:55.342-2024-11-30 12:15:01.761 saatleri arasında Yenişehir; İşçiler Cd., Mürselpaşa Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 10:00:00.012-2024-11-30 16:00:00.259 saatleri arasında Çandarlı; 205/2, 205, Çağlayan Sk., İsimsiz290, 205/1. Sk., FERHAT UYSAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 10:00:00.097-2024-11-30 18:00:00.762 saatleri arasında Demirci; 6253/1. Sk., 6251. Sk., 6252. Sk., 16. Sk., 6250. Sk., 6256. Sk., 6255 Sk., 6254. Sk., 6253. Sk., İsimsiz145, , İsimsiz53, İsimsiz54, 6256 Sk., İsimsiz67, İsimsiz69, 6250/1, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz144, 6263. Sk., 6262. Sk., 6261. Sk., 6260. Sk., 6259sk. Cıkmaz Sk, 6258. Sk., 6257. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:52.714-2024-11-30 10:15:58.196 saatleri arasında Demirci; İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 18:00:13.688-2024-11-30 18:15:18.703 saatleri arasında Demirci; İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 10:00:07.813-2024-11-30 15:00:21.014 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 10:00:50.636-2024-11-30 18:00:56.637 saatleri arasında Karacaağaç; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:52.714-2024-11-30 10:15:58.196 saatleri arasında Karacaağaç; İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz157, İsimsiz30, İsimsiz88, İsimsiz20, 4004/1, 4017/1, 4024, Şehit Er Zeki Toker , İzmir-Aydın Otoyolu, İsimsiz56, İsimsiz11, İsimsiz9, YAĞ YERİ GRUBU, Meşelik Yolu Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Kolcu Bağı Sk., Dede Sk., 4005/3, KOLCU BAĞI GRUBU, 4010/1, Yolüstü Mevkii Sk., BELENBAŞI YOLU ÜZERİ, 4022. Sk., 4020. Sk., 4019. Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016. Sk., YOLÜSTÜ SOKAK, KIRIKLAR YOLU ÜZERİ, 4015. Sk., 4023 Sk., , 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4014. Sk., 4013. Sk., İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:52.714-2024-11-30 10:15:58.196 saatleri arasında Kırklar; , 5025/3. Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , 5025/5 Sk., 5025/5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 18:00:13.688-2024-11-30 18:15:18.703 saatleri arasında Karacaağaç; 4023 Sk., 4017/1, 4024, Şehit Er Zeki Toker , İzmir-Aydın Otoyolu, İsimsiz56, İsimsiz47, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz157, İsimsiz30, İsimsiz88, İsimsiz20, İsimsiz11, İsimsiz9, YAĞ YERİ GRUBU, 4005/3, KOLCU BAĞI GRUBU, 4010/1, Yolüstü Mevkii Sk., Meşelik Yolu Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Kolcu Bağı Sk., Dede Sk., BELENBAŞI YOLU ÜZERİ, 4022. Sk., 4020. Sk., 4019. Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016. Sk., 4015. Sk., 4014. Sk., 4013. Sk., 4012. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4009. Sk., 4008. Sk., 4007. Sk., 4006. Sk., 4005/2. Sk., 4005/1. Sk., 4005. Sk., 4004. Sk., 4003. Sk., 4002. Sk., 4001. Sk., , KIRIKLAR YOLU ÜZERİ, YOLÜSTÜ SOKAK, 4004/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 18:00:13.688-2024-11-30 18:15:18.703 saatleri arasında Kırklar; 5025/5, 5025/5 Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , 5025/3. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 10:00:52.714-2024-11-30 10:15:58.196 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 13:00:00.268-2024-11-30 16:00:00.468 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz61, Anafartalar Cd., Mehmet Akif Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 18:00:13.688-2024-11-30 18:15:18.703 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.