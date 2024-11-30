30 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 30 Kasım Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 30 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, BASRA SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KILIÇ, KIVILCIM, MEMLEKET, METIN, METIN SK., METİN SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., ALSANCAK, ALSANCAK CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., DEĞİRMENLİ SK., DERE, DEREBOYU, ERKUT, ERKUT SK., EZGI, GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., HİZMET SK., INCIRDIBI, İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU, KARACAN, KARAKUŞ SK., KARSLI SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., MUHACİR SK., ÖNCÜ SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., ÖZYURT SK., PAY SK., ŞEHİTLİK SK., ŞENSES SK., TRABZON SK., YIRMIBES, YİNELEK SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER mahallelerinde HATIPKÖYÜ MEVKII, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ORHAN mahallelerinde ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AHMET DOĞRU CD., AKASYA, AKASYA CD., ARA SK., GAZİLER CD., GÖKNAR SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HİDAYET SK., KAVAKDİBİ CD., KOZA SK., MENEKSE, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NAİL EYİDOĞAN SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., PALMİYE SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., TABAKHANE CD., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., YENİ KUYULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde ERIKLI MEVKII, ERİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, MIDILLER MEVKII, MİDİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANLAR MEVKII, RAMAZANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHVELILER MEVKII, ŞAHVELİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR mahallelerinde 1156. SK., 1171. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 2633, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ mahallelerinde 105., 105. CD., 1127. SK., 1128. SK., 118., 118. CD., ALİ OSMAN ALGÜZEY CD., ÇAM SK., FUAT BALKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKÇAT, AKPINAR, ATATÜRK, AVCIKÖY, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, ÇAMDIBI, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, DEREKÖY, DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, EREGLI, EREĞLİ, FULACIK, HALIDERE YALI, HALIDERE YENİ, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, IPEK YOLU, İHSANİYE, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, KARAAHMETLI, KARAPINAR, KAYACIK, KILIÇARSLAN, KIZDERBENT, KÖRFEZ, MERKEZ, OLUKLU, OSMANIYE, OSMANİYE, ÖRCÜN, PAZARKÖY, SARAYLI, SEMETLER, SIRINKÖY, SULUDERE, ŞİRİNKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 1006., 1006. SK., 1007., 1009., 1009. SK., 101., 101. CD., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1015. SK., 1016., 1016. SK., 1018. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1036, 1036 SK., 1037., 1037. SK., 104. CD., 1042. SK., 1046., 1048., 1061., 1061. SK., 107. CD., 108., 1084., 109. CD., 1098., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 11. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1103. SK., 1104. SK., 1105., 1106., 1113., 1118. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1124., 1131. SK., 1134., 1137. SK., 114. CD., 1142., 1144., 1145., 1145. SK., 1147., 1148., 1148. SK., 1151. SK., 1152. SK., 116., 116. CD., 1160. SK., 1164., 1164. SK., 1165. SK., 1168. SK., 1169. SK., 117. CD., 1174. SK., 1178. SK., 2. SK., 2007. SK., 201. CD., 2010., 2011. SK., 202 CD., 202. CD., 2020. SK., 204., 204. CD., 2041. SK., 2042. SK., 2048. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 207., 207. CD., 2075. SK., 208. CD., 2083. SK., 2084. SK., 209. CD., 2094. SK, 2095. SK., 2107., 2118. SK., 212. CD., 2124., 2131. SK., 2136. SK., 2137. SK., 214. CD., 2141. SK., 2158., 2159. SK., 2160. SK., 2161. SK., 2165., 2165. SK., 2167. SK., 2168. SK., 2171., 2187. SK., 2188. SK., 219. CD., 2199. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2205. SK., 223. CD., 223/1. SK., 2231. SK., 2250. SK., 2251. SK., 2252. SK., 2255. SK., 2256. SK., 2257., 2269., 228., 2283. SK., 2284. SK., 2294. SK., 2295. SK., 230. CD., 2306. SK., 2312., 2316. SK., 235., 235. CD., 237. CD., 239. CD., 241. CD., 2419., 269. SK., 2825., 2875., 2951., 3., 3001. SK., 3008., 3017., 3023. SK., 3028., 3032., 3035. SK., 3038. SK., 3040., 3044. SK., 3045. SK., 3056., 3060. SK., 3061. SK., 3065. SK., 3067., 3067. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072. SK., 3074., 3076., 3083. SK., 3084. SK., 3089, 3089. SK., 3098. SK., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3125. SK., 3126., 3129. SK., 3133. SK., 3146., 3146. SK., 3149., 3149. SK., 3150., 3155., 3213., 3215., 3236, 3322., 338., 3425., 349. SK., 4 TEMMUZ SK., 508. SK, 512., 52., 53., 60. SK., 603/4. SK., 6050, 61. SK., 646/2. SK., 65. SK., 658. SK., 660. SK., 661. SK., 677/1. SK., 678. SK., 690. SK., 73. SK., 77. SK., 824. SK., 826. SK., 829. SK., 83. SK., 853. SK., 860., 865., A.GALITEKIN, ABDULLAH SULTAN CD., ABDURRAHMAN ÜZMEZ, ABDÜLHAMIT HAN, ADALI DERE, ADALI DERE SK., AHMET DİKDERE SK., AHMET EROL SK., AHMET TURAL SK., AHUDUDU SK., AKÇAKOCA, ALI IHSAN PASA, ALIRIZA ASLANALP, AMIRAL, AMIRAL KAYACAN, AMIRAL SAGLAM, AMİRAL, AMİRAL CD, AMİRAL CD., AMİRAL KAYACAN, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ANAFARTALAR CD., ARK SK., ARTVIN, ATAKAN SK., ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK, ATİLLA SK., ATMACA SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVLANBAG, AYDIN, AYDIN DEMİR SK., AYNALI SAZAN SK., BAG YOLU, BAĞLAR CD, BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BAHRİYE CD., BALABAN MEVKII, BALKAN SK., BAMBU SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BASKOMUTAN, BAŞAK CD., BAŞKOMUTAN CD., BAYER SK., BAYIR SK., BEGONYA SK., BEGOVIÇ, BEKÇİ RIFAT CD., BENLI, BILIM, BİLGİN SK., BİLİM SK., BİLSEN SK., BOSNA HERSEK SK., BOYAOVA SK., BUKET SK., BÜLBÜL SK., CAMİ SK., CANAN SK., CELAL ATİK CD., CENGİZTOPEL SK., CEVİZ SK., CİHAN CD., CİVAN SK., CONKBAYIRI, COŞKUN SK., CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇANAKKALE, ÇARŞI İÇİ SK., ÇAYIR MEVKİİ, ÇIFTE SELVI, ÇINAR CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLIK MEYDAN, ÇİFTLİK CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DALYAN SK., DANIŞMENT SK., DARIYER, DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., DEDE, DEDE KORKUT, DEDE SK., DELİLOĞLU CD., DEMOKRASİ CD., DERE SK., DERE YOLU SK, DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DOGA KENT MEVKII, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., DUMLUPINAR SK., DURSUN SAĞ SK., DUYGU SK., DÜZBAĞLAR CD., EFE DAYI SK., EKIN, ELMAS SK., EMEK SK., ERDOĞAN SK., ERIK, ERSAN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE, ESKI BAGLAR, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., EŞREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., EYÜP SULTAN, FAHRI KORUTÜRK, FATIH SULTAN MEHMET, FERHAN KALYON SK., FERİT ALGÜZEY SK., FEVZI ÇAKMAK, FIRUZE, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULYA, FUNDA SK., FUZULİ SK., GAMZE SK., GARDENYA SK., GAZANFER BİLGE CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GONCA, GÖKSU, GÖKTÜRK, GÖKTÜRK SK., GÖLCÜK GARNİZONU DOĞU BÖLGESİ, GÜLEN SK., GÜLER, GÜRBÜZ, GÜRSES SK., GÜZELYALI CD., HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., HAKAN AYAN SK., HALIL HODZIÇ, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HARBIS, HARBİŞ CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., HATIRA SK., HAYATİ ŞAFAK SK., HAYRI SAVDERT, HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HELVACIOĞLU SK., HILMI ÖZKÖK, HİSAR SK., HOROZOGLU, HÜRMET SK., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN SAĞBAN SK., HÜSEYİN YÜKSEL CD., IHSANIYE MERKEZ MEVKII, INÖNÜ CD., IPEK, IŞIK SK., İDRİS TEMİZ SK., İHSAN KESKİN SK., İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSKELE SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., İSMET ATLI SK., İSTANBUL SK., İŞKİNE SK., İZMİT CD., İZNIK YOLU, İZNIK YOLU CD., İZNİK YOLU CD., KADER, KARA KESTANELIK, KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARANFİL SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARBEYAZ SK., KARINCA SK., KARŞI BAĞLAN SK., KASATURA, KASIMPATI SK, KAVAKLI, KAVALA SK., KAYMAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KAZIM KARABEKİR SK., KERİM ORANER SK., KERVANSARAY, KERVANSARAY CD., KILÇIK SK., KILIÇ SK., KIRKPINAR CD., KIRLANGIÇ SK., KISMET SK., KIZILIRMAK CD., KIZILÜZÜM CD., KOCA YUSUF SK., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KONUT, KONUT SK., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KÖSE SK., KÖSELI, KÖŞELİ SK., KUBİLAY SK., KUMYALI CD., KUYU ÖNÜ SK., LEVREK SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MADALYA SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET GÜRKAN SK., MEHMET OKTAV SK., MEHMET YASEF, MEHMET YUSUF BORA, MELANURYA SK., MELİH SK., MERİÇ SK., MESELIK, MEŞALE SK., MEYDAN BAŞI SK., MIMAR SINAN, MITHAT GÜRSES, MİMAR SİNAN CD., MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOR MENEKŞE SK., Morgül, MORSALKIM, MURAT CANKAT SK., MUSTAFA ARMA SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MUTLU SK., MUZAFFER AKGÜN SK., MUZAFFER SK., MÜFİT SANER CD., MÜMİN YILDIZ SK., MÜZAHIR SILLE, MÜZAHİR SİLLE SK., NAIL AKBABA, NARLI, NASUH AKAR SK., NAZMİ OĞUZ, NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., NEHİR SK., NİLÜFER SK., NURETTİN GÖKÇORA CD., NURI AKALIN, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, OKÇU TEPE SK., OKUL YOLU CD., OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORHANGAZİ, ORKINOS, ORKİDE SK., ORKİNOS SK., ORMAN, ORTANCA SK., OSMAN KOYGUN SK., OSMAN ÖZGÜN SK., OSMANGAZI, ÖMER ÇAVUS SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖMER NAMLI CD., ÖRCÜN YOLU CD., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PİRİREİS SK., PLAJ YOLU CD., PREVEZE, PROF.MUAMMER AKSOY CD., PURUVA, PURUVA SK., RAUF DENKTAS, RIHTIM SK., RÜYA SK., SABAHATTIN ZAIM CD., SABIHA GÖKÇEN, SADIRVAN, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SAHİL YOLU CD., SAKA SK., SAKIYAN, SALİH SAYGILI SK., SAMANYOLU CD., SAMİ AKAY SK., SARICALI, SARIKANAT SK., SARMAŞIK SK., SEKİ SK., SELAHATTINBEY, SELANİK CD., SELVİ SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP SK., SEVGI, SEVGI YOLU, SIRIN, SOKULLU CD., SU DERESİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUSAM SK., SÜLEYMAN SOLAK CD., ŞAHİN SK., ŞEHİTLER CD., ŞEHZADE SK., ŞEYH ŞAMİL CD., TACETTİN CENKÇİOĞLU SK., TASAGIL MEVKII, TASÇI BURUN, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞÇI BURUN CD., TEKEŞ SK., TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE SK., TOPÇULAR CD., TOPRAK SK, TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, UMUT REIS, ÜLKER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VELİOĞLU SK., VEZİR SK., YAHYA ALİ SK., YAKUT SK., YALAK DERE, YALI YOLU, YALI YOLU CD., YASAR DOGU, YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YESIL, YILDIRIM, YILDIZ SK., YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ, YUNUS SK., YURT SK., YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI SK., YÜCE, ZAKKUM, ZAKKUM SK., ZAMBAK SK., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİK YOLU CD., ZEYTİNOĞLU SK, ZORLU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKÇAT, ATATÜRK, AVCIKÖY, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, DEREKÖY, DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, IPEK YOLU, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, KIZDERBENT, KÖRFEZ, MERKEZ, OLUKLU, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SARAYLI, SEMETLER, SIRINKÖY, SULUDERE, ŞİRİNKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1003. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1019. SK., 1035 SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1048. SK., 1054., 1054. SK., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 106., 106. CD., 109., 1094. SK., 1103., 1104., 1105. SK., 1107. SK., 1108. SK., 1109., 111. CD., 1112. SK., 1113. SK., 1117. SK., 1119., 1124. SK., 1126. SK., 1129. SK., 1134. SK., 1137., 1146. SK., 1147. SK., 115. CD., 1150. SK., 1159. SK., 1160., 1162. SK., 1163., 1163. SK., 1167. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 119., 119. CD., 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 190/A SK., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2006. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 2010. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 202. CD, 2020., 2022., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2050., 2050. SK., 2053., 2056. SK., 206., 206. CD., 2061. SK., 2080., 2083., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 2093. SK., 2105. SK., 2108. SK., 2109. SK., 2118., 2125., 2129. SK., 2130. SK., 2132. SK., 2133., 2135., 2135. SK., 2140., 2141., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 2147. SK., 215. CD., 2158. SK., 2161., 2162., 2163. SK., 2164. SK., 2198., 221., 221. CD., 2224. SK., 223., 2231., 224., 224. CD., 2246. SK., 2247. SK., 2249. SK., 2253., 2253. SK., 2254. SK., 2257. SK., 2258. SK., 226. CD., 226. SK., 2268. SK., 2273. SK., 228. CD., 2295., 231. CD., 232. CD., 233. CD., 233. SK., 2342., 2343., 2346., 238., 238. CD., 242. CD., 27. SK., 2808., 2818., 2925., 2934., 2953., 3004, 3006. SK., 3007. SK., 3010. SK., 3011., 3013., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3019. SK., 3020. SK., 3033. SK., 3042., 3043. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3056. SK., 3057., 3057. SK., 3059., 3059. SK., 3062. SK., 3064. SK., 3072., 3073. SK., 3074. SK., 3075. SK., 3083., 3088. SK., 3089., 3099., 3101. SK., 3102 SK., 3124. SK., 3128. SK., 3132., 3138. SK., 3140. SK., 3143. SK., 3145. SK., 3148., 3148. SK., 3150. SK., 3207., 3317., 3320., 346. SK., 347., 348. SK., 350. SK., 4. SK., 504. SK., 57. SK., 574. SK., 58. SK., 605. SK., 605/1., 645., 650. SK., 657., 664. SK., 665. SK., 666. SK., 677. SK., 685/1. SK., 688., 696. SK., 705. SK., 8. SK., 823. SK., 825. SK., 833., 834., 854. SK., 856. SK., 861. SK., 862. SK., 863. SK., 869. SK., 870., 870. SK., 871., 871. SK., 873., 873. SK., 93., 93. SK., 95. SK., 99., A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., ABDURRAHMAN ÜZMEZ SK., AÇELYA SK., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AGAH EFENDİ SK., AHMET AKYÜZ CD., AHMET DİRİNÇ SK., AHMET MERSINLI, AHMET MERSİNLİ SK., AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., AKIN, AKTAŞ SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., AKYA SK., AKYÜZ SK., ALI OSMAN ALGÜZEY, ALINTERİ SK., AMİRAL KAYACAN CD, AMİRAL SAVAŞ ONUR, ANAFARTALAR, ANEMON SK., ARALIK, ARALIK SK., ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASLANPINAR, ATAKAN, ATAKAN SK, ATALAY SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, ATLAS, ATLAS SK., ATMACA, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVLANBAĞ SK., AYDIN DEMIR, AYHAN BERMEK CD., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAĞLAR SK., BAKKAL SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBUNYA SK., BAYRAK SK., BAYRAM ŞİT CD., BAYRAMCIK, BEDESTENLİ SK., BEKİR ÇOBAN SK., BESEVLER, BEYTİ KARACA SK., BEYZADE, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BUCAK YAYLASI, BURCU SK., CELAL BAYAR CD., CEMİL AYDIN SK., CENNET SK., CEVAT ÖZSOY SK., CUMHUR, CUMHUR SK., CUMHURIYET, ÇAGLA, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇELEBİ SK., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ÇETİNKAYA SK., ÇIKMAZ SK., ÇINARLIK MYD, ÇİFTE SELVİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇİMEN SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., ÇOLAKOĞLU SK., DANISMENT, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEGIRMENDERE ISTIKLAL, DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., DELILOGLU, DENIZGÜLÜ, DENİZ YILDIZI SK., DERE YOL SK., DERYA SK., DİK DEMİR SK., DİK SK., DOGA, DOGAN, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞAN SK., DR. ERCÜMENT KIZILTAN, DURSUN GÜNEY SK., DURSUN SAG, DURUSU SK., DUYGU, DÜLGER, DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., EMİN GELİBOLU SK., ERGÜL SK., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., EROL ÖZÜDOGRU, ESENTEPE SK., ESKI KÖY, EVLİYA SK., EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., EZGİ SK., FAHRİ KORUTÜRK CD., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FERIT ALGÜZEY, FIDAN, FINDIK SK., GARİPLER SK., GÖKSU CD, GÖKSU CD., GÖKTÜRK CD., GÜDELER, GÜDELER SK., GÜLBAŞ SK., GÜLERSOY SK., GÜNEL, GÜNEL SK., GÜRBÜZ SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., GÜZELYALI, HACI HALIT ERKUT, HAFIZ İSMAİL CD., HAFIZ MUSA SK., HAKAN KURT SK., HAKAN SK., HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HARMANTARLA CD., HASAN AĞA CD., HASAN ERGİN SK., HASAN GÜNGÖR SK., HASAN OKTAY SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAZERFEN, HİLAL CD., HİLAL SK., HİLMİ ÖZKÖK CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, IBNI SINA, IHLAMUR SK., IHSAN KESKIN, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISMAIL DOKUZOGLU, ISTANBUL, ITIR SK., İ.BAYRAKTAR CD., İDRİS GÜLBAŞ SK., İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İLHAN SK., İMAJ SK., İNCE SK., İNCİ SK., İNKILAP CD., İPEK YOLU BULVAR, İSHAKPAŞA CD., İSMAİL BAYCAN SK., İZCİ SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KADEMDERE SK., KALKAN SK., KARA KESTANELİK CD., KARACA SK., KARACAOGLAN, KARADENİZ SK., KARAKESTANE CD., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARDELEN SK., KARSI BAGLAN, KARSIBASI, KARŞI SK., KARTAL SK., KAVAKLI SK., KAYA SK., KAYNAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KELEBEK SK., KEMAL AYDINOGLU, KIBRIS, KIBRIS SK., KIRKPINAR, KISIK KAYA CD., KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAGÖL SK., KOLYOZ, KONCA, KONCA BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, KORDONBOYU., KORU, KORU SK., KOSOVA, KÖROĞLU CD., KURTULUŞ SK., KUYUBAŞI SK., LALE SK., LÜFER, LÜFER SK., MADALYA, MAHMUT ATALAY SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MANDIRA CD., MARTI SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY BULVAR, MEHMET ÖNCAL, MEHMET YUSUF BORA CD., MEHMETÇİK SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESUT SK., MEŞE, MEŞELİK SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., MUSTAFA NECATİBEY SK., MUZAFFER GÖKBUDAK SK., MÜFIT SANER, MÜJGAN GÖKÇORA SK., NAIL AYDIN, NAİL AYDIN SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR, NAZMİ OĞUZ CD., NECDET CALP CD., NERGİS SK., NUR SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURİ BOYTORUN CD., OBA, OKÇU TEPE, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, ORMAN SK., ORMAN YOLU SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN GENÇ SK., OVA, ÖMER USTA SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRNEK SK., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI SK., PALANDÖKEN SK., PARK, PARK CD., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARLIDERE, PEKMEZCİ SK., PELTEK SK., PENDİK SK., PETUNYA SK., POSTANE SK., POYRAZ CD., PREVEZE SK., PROF.NUSRET FISEK, RAUF ORBAY CD., REYHAN SK., REZENE SK., RIHTIM, RÜZGAR SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAHİL YOLU SK, SAKA, SALİH SAĞKOL SK., SAMI ERDEBIL, SANIYE ALTUNCU, SARAYBOSNA, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARI, SARI CD., SARIKUM CD., SARISALKIM SK., SEHIT ERGIN KOMUT, SELVİCİK CD., SEMİH ÇELİKKOL SK., SEMSI ALTIN, SERÇE SK., SEVGİ YOLU CD., SEYRAN, SEYRAN SK., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SEZAİ TÜRKMEN SK., SU DEPOSU, SULTANBABA, SULTANBABA CD., SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNI BABA, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEHİT İZZET İNCE SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., ŞİRİNEVLER SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TAŞAĞIL MEVKİİ, TEKKE BABA, TEKKE SK., TEMEL, TEPE MEVKII, TEPEBAŞI SK., TOPÇU DERE SK., TOPÇULAR, TOSUNKAPTAN SK., TOY SK., TUNAHAN SK., TURAN SK., TURGUTREİS CD., TÜFEKCI ALI, TÜFEKCİ ALİ SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRKMENOĞLU SK., UĞUR MUMCU CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULUCAMİ SK., UYGAR SK., ÜÇKARDESLER, ÜLKEM, ÜLKEM SK., VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE SULTAN CD., VEHBİ EMRE SK., YABANGÜLÜ SK., YAKUT, YALAK DERE CD., YAN YOL SK, YAŞAR DOĞAN, YAŞAR DOĞAN SK., YAŞAR DOĞU CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAYIN SK., YAYLACIK, YELKEN SK., YEŞİL SK., YİĞİT SK., YOKUŞ SK., YONCA SK., YOSUN, YOSUN SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUKARI MEVKII, YUSUF BAĞLARI, YUSUF DEDE SK., YÜKSEL SK., YÜZBAŞILAR CD., ZAFER SK., ZEYTINLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKÇAT, AKPINAR, ATATÜRK, AVCIKÖY, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, DEREKÖY, DONANMA, DUMLUPINAR, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, EREGLI, EREĞLİ, FULACIK, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, HAYRİYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, KIZDERBENT, KÖRFEZ, MERKEZ, OLUKLU, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SARAYLI, SEMETLER, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1 MART CD., 1007. SK., 1017. SK., 1020., 1034., 1035, 104., 1045., 1046. SK., 1047. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1057. SK., 1084. SK., 1102. SK., 1106. SK., 1111. SK., 1114., 1115., 1115. SK., 1116. SK., 1117., 1118., 1119. SK., 1120. SK., 1127., 1129., 1130. SK., 1132. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1138., 1138. SK., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., 1142. SK., 1144. SK., 1146., 1149. SK., 1150., 1153. SK., 1166., 1166. SK., 1170., 1170. SK., 1182. SK., 1184., 17 AGUSTOS, 2001. SK., 2002., 2004. SK., 2005. SK., 2007., 2013., 2019. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2043. SK., 2049. SK., 2051. SK., 2053. SK., 2058., 2062. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2080. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 21. SK., 210. CD., 2101. SK., 2102. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2109., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2122., 2122. SK., 2125. SK., 2133. SK., 2138. SK., 2139., 2145., 2146. SK., 2171. SK., 218. CD., 2198. SK., 220., 220. CD., 2200. SK., 2235. SK., 2237. SK., 226., 2269. SK., 2305. SK., 231., 231. CD, 2312. SK., 236. CD., 240. CD., 2618., 265., 2734., 2832., 2901., 2923., 2926., 2938., 2939., 2948., 2949., 3002. SK., 3003. SK., 3004. SK., 3005. SK., 3008. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3015., 3016., 3016. SK., 3017. SK., 3018. SK., 3020., 3021., 3021. SK., 3028. SK., 3029. SK., 3032. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3039. SK., 3040. SK., 3053., 3053. SK., 3063. SK., 3076. SK., 3077. SK., 3085. SK., 3086. SK., 3102, 3126. SK., 3127. SK., 3128., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132. SK., 3142. SK., 3144. SK., 3145., 3147. SK., 3204., 3213, 3253., 3418., 344. SK., 348., 5., 54. SK., 602. SK., 604., 605/2. SK., 62. SK., 654. SK., 657. SK., 662. SK., 670. SK., 672. SK., 679. SK., 680. SK., 685., 685. SK., 686. SK., 688. SK., 695., 695. SK., 696., 697. SK., 699., 699. SK., 703. SK., 715. SK., 716. SK., 826., 827. SK., 830. SK., 850. SK, 853., 858., 86. SK., 864. SK., 865. SK., 9., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ABDULLAH SULTAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADNAN KAHVECİ CD, AHMET ÖZEL SK., AHMET ÖZHAN SK., AHMET TAŞÇI SK., AKÇA SK., AKİF ÖĞRETMEN SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ALİ MEHMET AKKIR SK., ALİRIZA ASLANALP CD., ALP, ALP SK., AMİRAL KAYACAN CD., ANEMON, ANIL, ANIL SK., ANT SK., ASLANPINAR SK., ATAK SK., ATATÜRK BULVAR, ATİK SK., AVCI, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AY SK., AYAN SK., AYDIN DEMİR, AYDIN YILMAZ SK., AYHAN BERMEK CD, BAGLAR, BAĞ SK., BAĞ YOLU SK., BAĞLARBAŞI SK., BAHADIR SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, BASAK, BAŞAK SK., BAŞER SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BEGONYA, BEHÇET HOCA SK., BORA SK., BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., BUKET, BURCU, CAN SK., CEMİL BAL SK., CEVDET SUNAY CD., CEVHER, CEVHER SK., CIHAN, CONKBAYIRI CD., COSKUN, CÜNEYT KURBAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇEŞME SK., ÇIFTLIK, ÇINAR, ÇINARLI, ÇINARLI CD., ÇİNEKOP SK., DAĞKARA YANŞABA, DALGA SK., DAMLA SK., DEDE BAYIR SK., DEGIRMENDERE CUMHURIYET, DEĞİRMEN SK., DEMİR SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DİBEKÖNÜ SK., DİCLE CD., DİLEK SK., DOĞA SK., DONANMA, DOSTLAR CD., DÜLGER SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., ELMALIK SK., ERCÜMENT KOCAER SK., EREN, EROL ÖZÜDOĞRU SK., EROL SK., ESEN YALI SK., EVRİM SK., FATİH SK., FATMA BAĞDAT CD., FENERYOLU, FENERYOLU CD., FİDAN SK., FUAT UZGURAN CD., FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULYA SK., GAZANFER BILGE, GELİBOLU SK., GİZEM SK., GONCA SK., GÖKÇE SK., GÖLCÜK ULAŞLI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOM. LOJMANLARI, GÖLCÜKLER, GÜLLÜK SK., GÜMÜŞ SK., GÜNES, HACI EYÜP SK., HACI HALİT ERKUT CD., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HAKAN AYAN, HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE SAHİL CD., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALIL KOYGUN, HALİL KOYGUN SK., HAMZA YERLİKAYA SK., HANIMELİ SK., HASAN AGA, HASAN AKOVA CD., HASAN GEMİCİ SK., HASAN OKTAY, HATİPOĞLU SK., HAYAT, HAYATI SAFAK, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİ SAVDERT SK., HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HILAL, HOCALIBAĞLAR CD., HOROZOĞLU SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN KARADENİZ SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., HÜSEYİN YILMAZ SK., HÜSEYİN YÜCEL SK., I.BAYRAKTAR, IBRIKDERE, ILHAN TUBA, INKILAP, INÖNÜ, ISPARI, IZNIK YOLU, IZZET AÇIKBAS, İBNİ SİNA CD., İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İLHAN TUBA CD., İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNÖNÜ CD., İPEK SK., İSMAİL OLGUN SK., İSPARİ SK., İSTİKLAL SK., İSTİRİDYE SK., İYİSOY SK., İZZET AÇIKBAŞ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KADI SK., KAPLAN SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGAÇ, KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARŞIBAŞI CD., KARTAL, KARTOPU, KASIMPATI SK., KAŞGARLI MAHMUT SK., KAYACAN SİTE SK., KAZDAL SK., KAZIM AYVAZ, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., KENAN SOYTEKİN SK., KESTANELİK SK., KEVSER SK., KIBLEPINAR, KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILÜZÜM, KİRAZ SK., KOCABAĞLAR SK., KOCAÇINAR SK., KONCA CD., KOSOVA SK., KÖROGLU, KÖSEOĞLU SK., KUMLALI SK., KUMYALI, KUTLU, KUZUOĞLU SK., KÜÇÜK DERE YOLU SK, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., KÜLTÜR SK., LALE, LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİMON SK., MANOLYA SK., MEHMET ÖNCAL SK., MEHMET TÖREN SK., MEHMET YASEF SK., MERCAN SK., MERT SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MILLET, MİMOZA SK., MİTHAT BAYRAK SK., MİTHAT GÜRSES CD., MOHAÇ, MUAZZEZ ARUOBA SK., MUSTAFA SELVİ SK., MUSTAFA SÖZER SK., MÜMIN YILDIZ, MÜREN SK., NAİL AKBABA SK., NECDET CALP, NEFİSE ŞÖLEN SK., NUMAN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA SK., OGUZ, OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ORFOZ SK., ORTANCA, OSMAN KIVANÇ SK., OSMANLI SK., OVA SK., ÖMER USTA, ÖNAL, ÖNAL CD., ÖZKANLI, PAZAR SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARLIDERE CD., PINAR SK., PİYALE PAŞA BULVAR, PLAJ YOLU, PLEVNE, PLEVNE CD., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.NUSRET FİŞEK CD., RAUF DENKTAŞ BULVAR, RAUF DENKTAŞ CD., RECEP TUNCER SK., REHBER, RESAT NURI, REŞAT NURİ CD., REZENE, RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SADIK SK., SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAGLAM, SAHIL YOLU, SAHRA SK., SAİM TEZCAN SK., SAİME AKAR SK., SAMİ ERDEBİL CD., SAMYELİ SK., SANİYE ALTUNCU CD., SARAY SK., SARAYBOSNA CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI OTLUK SK., SARICALI SK., SARIGÖZ, SARISALKIM, SEHIT CEMIL ENGINDENIZ, SEHIT ERGIN KOMUT CD., SEHRIYAR, SELAHATTİNBEY CD., SELVİ BAYIRI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERMET ERKİN SK., SEYH SAMIL, SIVRITEPE CD., SİNERİT SK., SİNOP SK., SOKULLU, SOLAKOĞLU SK., STAD SK, SU DEPOSU SK., SU DERESI, SULTAN BAYBARS, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SÜLEYMAN SOLAK, SÜMBÜL SK., ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAKIYAN SK., ŞEHİT CEMİL ENGİNDENİZ CD., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEMSİ ALTIN SK., TANIK SK., TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞÇI CD., TEBESSÜM, TEKES, TEKİR SK., TEMEL SK., TEZCAN SK., TOMURCUK SK., TOSUNKAPTAN, UGUR MUMCU, UĞUR SK., ULASLI ATATÜRK, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI SAHİL CD., UMUT SK., UYURSU, UYURSU CD., UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇEVLER SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., VADİ SK., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN CD., YABANGÜLÜ, YAHYA ÇAVUŞ CD., YAKAMOZ SK., YAPRAK SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYLACIK SK., YAZICI SK., YENİBAHAR SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YIGIT SK., YILDIRIM CD., YILDIZ, YİĞİT, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, YÜCE SK., ZAFER, ZEKI ERGÜN, ZEKİ ERGÜN CD., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINOGLU, ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK CD., ZEYTİNOĞLU SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLICA, BAĞLICA mahallelerinde ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKII KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER CD., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde AKTOP SK., AKYÜZ, ALPEREN SK., AMBER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DALGIÇ, GENCER SK., GÖKTUĞ SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., HAZAL, HAZAL SK., ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., TOLGA SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI SK., KARATEPE ATATÜRK CD., PINARLAR SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., İNAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KIZILDAG, LİDER SK., NAME SK., OSMAN ENGIN, PİR SULTAN SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., İLK KURŞUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CEVAT YURDAKUL, DOĞANAY SK., GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KIŞLA SK., KIZILDAĞ SK., NURİ EFENDİ SK., SERHATLI SK., SIVAS, ŞENEL SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, KİRAZLIYALI mahallelerinde HAYAT SK., ILK KURSUN, IŞILAY SK., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KARAYAKUPLU, KASIKÇI, KAŞIKÇI, KAYNARCA, SEVİNDİKLİ, SÜVERLER, TAHTALI, TERZILER, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKII KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., BULDUK MERKEZ MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKİİ, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKII, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALILLER MEVKII, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 324. SK., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4105., 4124., BAHAR SK., DAR SK., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., SİTE SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., YENI KUYU(OSB'DE KALIYOR), ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURİYET mahallelerinde 2208. SK., 2318. SK., 2346. SK., 2347. SK., 2347/1., ISTIKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 563. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1802. SK., 1803/3., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2., 1804/2. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 5001, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., BAĞDAT SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., ESEN SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ONUR SK., PAPATYA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KÖMÜRCÜLER SK., MERVE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SUDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3840., 3841, 3843., 4201. SK, 4204. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4305. SK., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4333., 4334. SK., 4337., ALEMDAR CD., DEĞİRMENALTI SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., İSTİKLAL CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAVAK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KÖYSUYU SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., SANCAK, SANCAK CD., SEHIT EMIN DOGAN, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., VİŞNE SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDİYER CD, YEDİYER CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI mahallelerinde 3806., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 873/2. SK., İBRAHİM AĞA CD., KARA SK., OKUL SK., ORMANCI SK., SADETTİN SK., SILE, ŞİLE CD, YEDIYER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 4505. SK, 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4548., 6. SK., ÇUKUR SK., KARABIYIK SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., SEZER SK., YENI BAGDAT, ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1116/1., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde MEVSİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ADA SK., AHU, AKDENIZ, AKIN SK., AKSU SK., ARDINÇ SK., AYÇA, AYÇA SK., BADEM SK., BALKAYA SK., ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇALIŞKAN SK., DİLARA SK., DİNÇ SK., DORUK SK., ECE, ECE SK., ELIF, ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FETİYE CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KAMER SK., KARANFIL, KASIMPATI, KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA SK., MELODİ, MEVLANA CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NERGIS, NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖYKÜ, ÖZCAN SK., SADIK, SEDEF SK., SEHER SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YASEMİN SK., YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD, 2., ADALI, AKPINAR, AKPINAR SK., ARNIÇ SK., AYTEN SK., BARAN SK., BARIŞ SK., BAYRAM, BOTANIK, BOTANİK SK., BURÇAK SK., CANSU SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAKIL, ÇETİN SK., DEMET SK., DENİZ SK., DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DOGUS, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EGE SK., EKİN SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., EYMEN, EYMEN SK., FİLİZ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜLER SK., GÜMÜS, HARMAN SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., INCE, İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KARACA, KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN SK., KINACI SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LEMAN SK., LODOS SK., MELIS, MELİS SK., MUTLU, NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YELKEN, YEŞİM SK., YILMAZ SK., ZEHRA SK., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 3210., 3220., ARMUTLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., ORGANİZE CD., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK, YENI mahallelerinde 205., 205. SK., 205/3. SK., 205/4. SK., 208., 208/2. SK., 208/3. SK., 210., 210. SK., 210/1. SK., 5108/1. SK., 5208/1., 5211., 5211. SK., 5220. SK., FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 557. SK., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA mahallelerinde 5206., 5206. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5216., 5216. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127., 5127. SK., 5127/1. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134. SK., 5137. SK., EMEK CD., SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde PALMIYE, PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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