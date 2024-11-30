30 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:46

Güncelleme: 30.11.2024 - 10:46

MANİSA ilinde 30 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 08:30:45.092-2024-11-30 14:30:53.053 saatleri arasında Karaali; 302, İsimsiz19, İsimsiz20, ARAZİ, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, 302, İsimsiz211, 302, 302, İsimsiz31, İsimsiz32, Karaali, İsimsiz34, İsimsiz35, Karaali, karaali, Karaali Köyü Yolu, , KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10, Karaali, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz14, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 08:30:45.092-2024-11-30 14:30:53.053 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 09:00:49.983-2024-11-30 15:00:59.379 saatleri arasında Evrenos; ARAZİ, ARAZİ, evrenos sk, evrenos sk, ARAZİ, İsimsiz16, evrenos, İsimsiz8, ARAZİ, ARAZİ, evrenos_1, evrenos sk, f.çakmak cad, , EVRANOS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 09:00:49.983-2024-11-30 15:00:59.379 saatleri arasında Muradiye; , İsimsiz9, BAHAR, İsimsiz38, evranos, 205, Bahar Sk., f.çakmak cad, Lale Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 09:00:06.971-2024-11-30 15:00:14.081 saatleri arasında Yeniharmandalı; Güzel Sk., Şirin Sk., Kuruçay Çk., İsimsiz46, , hacıhaliller yolu, HACIHALİLER YOLU SOKAK, Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 09:00:06.971-2024-11-30 15:00:14.081 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz42, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 09:00:22.072-2024-11-30 15:00:41.761 saatleri arasında 2. Anafartalar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:00.588-2024-11-30 16:00:07.415 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz1, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz86, İsimsiz84, İsimsiz72, İsimsiz82, gürcan sk, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, selvi, , İsimsiz107, Kayalar Sk., Hocalar Sk., Güven Sk., Kenan Evren cad., Fevzi Paşa Cd., Fenerci Sk., Eken Sk., Efe Sk., Cansu Sk., Bilgin Sk., Akçan Sk., Akif Çk., Akif Sk., Akgün Sk., Akay Sk., Afyonlular Sk., İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz4, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, çınar_1, İsimsiz87, yenişehirli sk, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz41, İsimsiz54, İsimsiz52, sümbül, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz32, İsimsiz103, menderes, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, DİLEK, salkım, fenerci, Özen Sk., palme, Zambak Sk., Tatarlar Sk., Sümbül Sk., Selvi Sk., BELEDİYE, Selimşahlar Yolu, Pehlivan Sk., Manisa Akhisar Yolu, Konyalılar Sk., Karçam Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 09:00:24.447-2024-11-30 15:00:33.274 saatleri arasında Gökçeahmet; İsimsiz64, İsimsiz50, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz81, Gökçeahmet Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, , Gördes Köprübaşı Yolu, Patika, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, ALAN, Patıka, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Bayat; , Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Karakeçili; , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Kılcanlar; , DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Kıymık; , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Beşeylül; , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Tüpüler; , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 10:00:03.078-2024-11-30 16:00:10.968 saatleri arasında Yeşilyurt; , Patika, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-30 2024-11-30 12:00:32.526-2024-11-30 17:00:38.669 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.