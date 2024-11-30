30 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:46

Güncelleme: 30.11.2024 - 10:46

SAKARYA ilinde 30 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34019, 34020, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK mahallelerinde CEBEK 26, CEBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK/13, CEBEK/17, DOKUZOLUK SK., FATIH, GÜRPINAR/1, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/1, İMAMLAR SK., KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., CEBEK, CEBEK 1, DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, HAYALLER, IMAMLAR/15, ISTIKLAL, KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY, SAKARYA mahallelerinde 10 SK., 22. SK., 23. SK., ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALPEREN, ANKARA, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., AYDIN SK., BAHÇE SK., BEREKET SK., BİRLİK SK., ÇAKIL SK., ÇİLEK SK., ÇİM SK., D-100 KARAYOLU, DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., ISTASYON, KARLI, KARLI SK., KARTOPU SK., KATIP, KIBAR, KINALI, KINALI SK., KIRAÇ, KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., MERAM, MEYDAN, MEYDAN SK., NAZLI SK., NERGIZ, NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., SALKIM, SALKIM SK., SAN, SANAYI, SANAYİ, SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, SÜMBÜL, ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAZGAN, YAZGAN SK., YURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1518., 1518. SK., ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ALTAY SK., BURÇAK, ÇARKÇI, DAMLA, DEVRAN, DISLI, GIDER, GİDER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜVEN CD., ÖZGÜR, SHT.ERDOGAN YENI, TUNA, TÜRKER SK., YADİGAR SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ATATÜRK/10, BAŞAR SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, FESLEĞEN SK., GELİNCİK SK., İĞDE SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, NEVİN SK., ORHANGAZI CD., SHT.MUSTAFA SEZER, SITELER, SİTELER, SİTELER CD., STAD CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ÇIÇEK, EGEMEN SK., GARNIZON SK., GARNİZON SK., GÜL, SÖNMEZ SEZERLER APT. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, BOĞAZKÖY, ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, KIRAZCA, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KUMBASI, KUMBAŞI, TUAPSALAR, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1032, 1102 SK., 1106 SK., 1107, 1108, 1111, 1207, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503. SK., 1505. SK., 1510. SK., 1512., 1516., 1516. SK., 1517. SK., 1531, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1710, 1803, 1804, 1806, 218, 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, 410, 412 SK., 414 SK., 416 SK., 509. SK., 609, 67, 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 918 SK., 920, ADİL SK., ADLİYE, BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., ÇINARDIBI, ÇINARDIBI CD., ÇINARDİBİ CD., ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANÇAY YOLU, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., IHLAMUR, İSTİKLAL, KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KISLAÇAY, KISLAÇAY1, KISLAÇAY1 SK., KIŞLAÇAY, KIŞLAÇAY SK., MOR MENEKSE, SAKARYA CD., SAKARYA/1, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ACI ELMA, ACI ELMA SK., ADNAN KAHVECI CD., ADNAN KAHVECİ, KÖSEKAPI, KÖSEKAPI CD., M ALBAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, KURTLAR, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2853., 2864., 2870., ESME-, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 543. SK., 545. SK., 547. SK., 556., 556. SK., 558., 561., 562. SK., 564. SK., 568. SK., DEFNE SK., DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ SK., SAHIN, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, BEŞKÖPRÜ, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 1.GEÇIT SK., 1.GEÇİT SK., 100. SK., 101. SK., 103. SK., 105. SK., 11. CD., 110. SK., 111., 111. SK., 112., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 126. SK., 127. SK., 128. SK., 129. SK., 130., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 135. SK., 136. SK., 137. SK., 138., 138. SK., 139. SK., 140. SK., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 152., 152. SK., 153., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 156. SK., 157. SK., 158. SK., 159., 159. SK., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 165. SK., 167. SK., 169. SK., 171., 171. SK., 173., 173. SK., 175., 177., 177. SK., 179. SK., 180., 180. SK., 185., 185. SK., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 2. CD., 200. SK., 202. SK., 208. SK., 222. SK., 237., 237. SK., 245., 25., 25. SK., 26., 26. SK., 28., 30. SK., 32. SK., 324., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 33. SK., 332 SK., 332., 335., 335. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 340. SK., 349., 35. SK., 352. SK., 354. SK., 356., 358., 358. SK., 36. SK., 360. SK., 37. SK., 379. SK., 381. SK., 383. SK., 385. SK., 387. SK., 389. SK., 4. CD., 45. SK., 48. SK., 49. SK., 50. SK., 51. SK., 52. SK., 54, 57., 59., 60., 61., 63., 63. SK., 64., 65., 66., 66. SK., 67., 67. SK., 69. SK., 74., 76 SK., 76., 79. SK., 82. SK., 833. SK., 84., 847. SK., 88. SK., 90., 90. SK., 91. SK., 96., 98., 98. SK., 99. SK., AKADEMİ YOLU SK., ALİ KOÇ SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, ASİL SK., ATA SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAS SK., BAŞ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., BİRLEŞİK SK., CEMRE 2 SK., ÇAM, ÇARDAK SK., ÇATALÇEŞME, DAĞKÖY SK., DARBOGAZ, DARBOGAZ SK., DARBOĞAZ SK., DİBEK SK., DOGRU SK., DOĞRU SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DÖNER SK., ENDER EVLER SİTESİ İÇ YOLU, ENSAR SK., ERGUN SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY SK., ESKİKÖY SK., FERAH SK., FILIZ, FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KANARYA SK., KANUNI SK., KANUNİ SK., KARABAŞ SK., KARTEPE, KARTEPE SK., KENAN SOFUOGLU, KENAN SOFUOĞLU, KERVAN, KERVAN SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KIRAZ, KISA SK., KISIKGEÇIT SK., KISIKGEÇİT SK., KOTUK SK., KUMRU SK., KUTLU EVLER, LEYLAK SK., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., NISANCI, NISANCI SK., NİŞANCI SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ORTA CD., ÖNDER SK., PARK SK., PASA SK., PAŞA SK., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 2 SİTESİ İÇİ YOLU, SAGLIK SK., SAĞLIK SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SANAYİİ CD., SANCAK SK., SARDUNYA EVLERİ 2 İÇİ YOLU, SARP SK., SEFA SK., SERDİVAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ, SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, SIVRITEPE, SİPAHİ SK., SİVRİTEPE CD., SOGUKSU, SOGUKSU SK., SOĞUKSU SK., SUHUBE EVLERİ 1 İÇİ YOLU, SULU SK., SÜTÇÜ SK., ŞEN SK., TARABYA SK., TESELLİ SK., TOKATDERE SK., TUFAN SK., USTA SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE CD., ÜNİVERSİTE CD., YAY SK., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENI CD., YENİ CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YIGIT, YUNUS EMRE SK., YUVA SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, MALTEPE, MİTHATPAŞA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SEMERCİLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 104. SK., 106. SK., 362., 362. SK., 364. SK., 366., 366. SK., 368. SK., 391. SK., 393. SK., 397. SK., 399. SK., 401., 425 SK., 531 NOLU, 531 NOLU SK., 532 NOLU, 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU, 555 NOLU SK., 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU, 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU, 562 NOLU SK., 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 713., 713. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 753. SK., 754. SK., 801. SK., 804. SK., 805. SK., 807. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 818. SK., 820., 822. SK., 828., 828. SK., 836., 838., 840., 841. SK., 842., 842. SK., 846. SK., 847., 848. SK., 851., 851. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 868. SK., 9. CD., 921 NOLU SK., 922, 922 NOLU, 922 NOLU SK., 922 SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., AKARSU SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALTINOLUK SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAY, ATAY SK., AYAZ SK., AYKUT SK., BAGLIK, BAĞLAR, BAĞLIK CD., BAHTİYAR SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., BILGIN, BİLGE SK., BUGDAY, BULUT, BULUT SK., CAN, CENGIZ TOPEL, CİVELEK SK., ÇAGLAR, ÇAMLI SK., ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMİRSPOR TESİSLERİ, DERELİ SK., DUMAN SK., EFE, EFE SK., FENER SK., FIDELI SK., FİDELİ SK., GENÇ SK., GIZEM, GİRDAP SK., GÖNÜL SK., GÜNEY SK., GÜR SK., GÜRPINAR SK., HAŞİM SK., HÜRRİYET SK., İBRAHİM KANGAL CD., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KALENDER SK., KANMAZ SK., KARDELEN, KAYAR SK., KEREM SK., KIR, KIR SK., KIRISHANE, KIRISHANE CD., KİRİŞHANE CD., KOLEJ CD., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., KUDRET SK., KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, MALİ MÜŞAVİRLER SK., MALTEPE, MALTEPE CD., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MERAM SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN SK., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, MÜRSEL SK., NISAN SK., NİŞAN SK., OGUZ., OGUZHAN, OĞUZ. SK., OĞUZHAN SK., OLGUN SK., ÖDÜL SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGE SK., ÖZGÜ SK., PETEK SK., POSTAHANE SK., SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., SAHIL, SAHİL SK., SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEÇIL, SEÇIL SK., SEÇİL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIM, SELIN, SELİM SK., SELVİNAZ SK., SEMA SK., SERDİVAN CD., SERİN SK., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU, SIRMA SK., SU ARITMA TESİSİ, SUAT SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR SK., TURGUTLU SK., UZAY, UZAY SK., VAGON SK., YAHYA KEMAL SK., YAMAÇ SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK., ZİYAPAŞA SK., ZORLU SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR mahallelerinde 431 NOLU SK., 433 NOLU SK., 434 NOLU SK., 703 NOLU, 703 NOLU SK., AÇIK SK., ADIL SK., AKAN SK., ALACA SK., BAYRAM SK., BİÇER SK., BRANDACI SK., BÜYÜKGAZİ SK., ÇAĞLA SK., ÇEREZ SK., DERIN, DIBEKTAS, DIBEKTAS CD., DİBEKTAŞ CD., DİP SK., DÖNER, HOŞ SK., İLKER SK., KUYTU SK., KUZEY SK., MELAL SK., MELTEM SK., NİNE SK., PARK İÇİ YOLU, PİLAVCI SK., SAĞLAM SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., SEHIT REMZI ÖZÜPEK SK., SÜRAT SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., ŞEREF SK., TABAK SK., TÜTEN, TÜTEN SK., ÜNAL OZAN CD., YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞDİBİ mahallelerinde DAĞDİBİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALTICAK, HARMANTEPE mahallelerinde ASAGI, BAHÇELER, DÜZEN SK., GÖLYAKA CD., GÖLYAKA/1, GÜLTEPE SK., HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., İMREN SK., ÖRGÜ SK., ÖRGÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALTICAK, TASKISIGI mahallelerinde ENKA CD., GÖLYAKA, HARMANTEPE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 862 NOLU SK., CİHAT SK., DONANMA SK., FARABI, FARABİ, GURBET SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., SEVİNÇ SK., TETIK SK., TETİK SK., ÜSTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1066 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 747 NOLU SK., DERMAN SK., HACI BAYRAMLAR, SULTAN SK., SULTAN- SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIS, TEKELER, YAĞCILAR mahallelerinde 1121 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 2.ARA, 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 211 NOLU SK., 249 NOLU SK., 258 NOLU, 262 NOLU SK., 263 NOLU, 263 NOLU SK., 264 NOLU, 274 NOLU, 274 NOLU SK., 275 NOLU, 275 NOLU SK., 276 NOLU SK., 288 NOLU, 301 NOLU SK., 306 NOLU SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 316 NOLU SK., 317 NOLU SK., 45 NOLU, 960 NOLU, 960 NOLU SK., 965 NOLU, 965 NOLU SK., 967 NOLU, 967 NOLU SK., 968 NOLU SK., 970 NOLU, 970 NOLU SK., 971 NOLU SK., 977 NOLU, 988 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BAHRİYELİ SK., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GÜÇLÜ, HIZAR SK., KALEM SK., KARAGÖZ SK., KARASU CD., KARASU ÇIKMAZI SK., KAYNARCA CD., KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR CD., MEYVE SK., MÜJDE SK., SEFEROGLU, SEFEROĞLU SK., ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1268 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIŞ, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 1119 NOLU SK., 1120 NOLU, 202 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 2140. SK., 261 NOLU SK., 262 NOLU, 265 NOLU SK., 266 NOLU SK., 267 NOLU SK., 277 NOLU, 277 NOLU SK., 278 NOLU, 291 NOLU, 303 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 45 NOLU CD., 45. CD., 966 NOLU SK., 967 NOLU SK., 972 NOLU SK., 974 NOLU, 977 NOLU SK., 980 NOLU SK., 985 NOLU SK., ATIK SK., ÇAM YOLU SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GİZEM CD., GÜÇLÜ SK., HIZAR, KALEM, KARASU, KAVACIK, MARANGOZCULAR, NESELI, NEŞELİ SK., SEFEROGLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, SELVI, TOMRUK SK., TUNCA SK., YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, DAGDIBI mahallelerinde BAGLAR CD., BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SEHIT MEHMET DURMUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGDIBI mahallelerinde YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1101 NOLU, 1267 NOLU SK., 1269 NOLU SK., 1270 NOLU, 1271 NOLU, 1271 NOLU SK., 1272 NOLU, 1272 NOLU SK., 1273 NOLU, 1273 NOLU SK., 1275 NOLU SK., 51 NOLU, 51 NOLU CD., 52 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1274 NOLU, 1274 NOLU SK., 1275 NOLU, 1275 NOLU SK., 1276 NOLU, 1276 NOLU SK., 52 NOLU, TEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, SÜLEYMANBEY, TEKELER, TUZLA mahallelerinde 1257 NOLU SK., 1258 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 50 NOLU CD., 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5221 NOLU SK., 5222 NOLU SK., 5231 NOLU SK., 5232 NOLU SK., 5233 NOLU SK., 5234 NOLU, AK, ÇAY 1 SK., ÇAY 2 SK., ÇEVRE YOLU CD., HAL. CD., KÖPRÜBAŞI YOLU, MERKEZ CD., MERKEZ/1, SANAYİ CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, NEVIYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, CAMI, CAMİ, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, ŞEREFİYE, YONGALIK mahallelerinde MERKEZ_1, SEREFIYE, ŞEREFİYE SK., YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde TEPE, TEPE SK., TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASYATAK mahallelerinde TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4008, 4011 SK., 5001 SK., ACELLE YAYLASI, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEMİROĞLU, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES, MENDERES CD., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PAZARKÖY SK., PINARBASI, SAHINLER, SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞAHİNLER SK., ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, KUZULUK, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, ŞEREFİYE, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., AŞAĞI, AŞAĞI SK., CİVEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, MERCAN, SEREFIYE SK., ŞEREFİYE, TAŞBURUN SK., TOPÇU SIRTI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, KUZULUK TOPÇUSIRTI, RESADIYE, REŞADİYE, TASYATAK mahallelerinde AKYAZI / TOPÇUSIRTI, CIVEK, RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNCİLLİ mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, BURNAZ SK., CANER SK., DAG, DURAK SK., FATİH, GAZİ SK., HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ORTA-, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TAŞLIK SK., UZUN CD., VATAN 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde GÖK SK., HACI, TASLIK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 10, 11, 12, 12 SK., 13, 13 SK., 14, 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17, 17 SK., 18, 18 SK., 19 SK., 2, 2 SK., 20 SK., 24 SK., 25 SK., 26 SK., 27 SK., 28, 28 SK., 29, 29 SK., 3, 3 SK., 30, 30 SK., 30. SOK, 32, 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 4, 4 SK., 5 SK., 6 SK., 61 SK., 7 SK., 7., 8 SK., 830 SK., 9 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL CD., İPSİZ RECEP CD., KARASU KAYNARCA YOLU, NEHIR, NEHİR CD., RIHTIM CD., SAHİL CD., SAKARYA, VILLA, VİLLA CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA mahallelerinde ABBAS HOCA, DEGIRMEN, HENDEN, HENDEN SK., NEHİRBOYU, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAZ, SULTAN, TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., YAZLIK CD., YUKARI 9, YUKARI., YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 11:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA ESKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 103 NOLU, 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 111 NOLU CD., 16002, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5741 NOLU, ANKARA CD., BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, ESENCE, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 30 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIÇALICA, AŞAĞIÇALICA, ÇOBANYATAK, HALAÇ, KARATOPRAK, KURTKÖY, SEYHLER, SIVRITEPE, SİVRİTEPE, ŞEYHLER, TUZAK, YUKARIÇALICA mahallelerinde 12504, 15804, 16904, 2 HAZİRAN, ASAGI_1, ASAGI_10, ASAGI_3, ASAGI_7, AŞAĞI SK, HÜSEYINBAS, HÜSEYINBAS_1, HÜSEYINBAS_2, HÜSEYINBAS_6, HÜSEYİNBAŞ, HÜSEYİNBAŞ SK., KARATOPRAK KÖYÜ İÇ YOLU, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ_14, MERKEZ_17, MERKEZ_189, MERKEZ_201, MERKEZ_22, Merkez_262, MERKEZ_263, MERKEZ_282, MERKEZ_302, MERKEZ_303, MERKEZ_318, MERKEZ_331, MERKEZ_342, MERKEZ_5, MERKEZ_74, MERKEZ_75, SARIHASANLAR, SARIHASANLAR SK., SARIHASANLAR/3, SEYHLER, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/1, SIVRITEPE MERKEZ/10, SIVRITEPE MERKEZ/11, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/2, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ SK., TUZAK MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.