30 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.03.2024 - 08:33

Güncelleme: 30.03.2024 - 08:33

DÜZCE ilinde 30 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 30 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKASYA SK., AKAY, BAKİ ÇELEBİ SK., CAMİİ 1 SK., CENEVİZ SK., ÇERÇİLER SK., DEMET SK., DOLUNAY, EMİNOĞLU SK., EMRE SK., ERTUNA SK., FATİH SK., GÜMÜS, HACI AGALAR, HACI AĞALAR SK., HACI OSMANLAR SK., HÜRRIYET, ISTANBUL, İLLA CD., İMRAHOR SK., KABADAYI SK., KAPAÇLAR SK., KOKURDAN CD., KÖY AĞALAR SK., MEHMET ALİ TURHAN CD., NARİN SK., ORTANCA, ORTANCA SK., PINAR YANI SK., SADIK REIS, SADIK REİS SK., SADIKOĞLU SK., SAFAK, SEDEF SK., SELVİ SK., SİTE SK., ŞAFAK SK., TEKKE SK., TERZİ EMİNLER SK., YAKALI SK., YANMAZ, YANMAZ SK., YARENLER, YARENLER SK., YEŞİL SK., YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 30 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: D-100 KARAYOLU, HENDANOĞLU, TAŞALTI mahallelerinde ANKARA CD., BOLU DAĞI CD., HANEDENOĞLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, MERKEZ, YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, MERKEZ, YAKABASI mahallelerinde 1. CD., 801, ADAPAZARI BOLU YOLU, ANKARA, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., ERENLER CD., YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 30 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 686., ÇAPA SK., KADIRGA SK., KALYON SK., LEVENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, HAMİDİYE, KÜLTÜR, SEREFIYE, ŞEREFİYE, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 264. SK., 280., 290. SK., 332., 334., 334. SK., 337. SK., 721., 737. CD., 775. SK., 845. SK., AFYON SK., ALİ RIZA ŞAHİNLER SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, ÇAKMAN AHMET SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., D100 ÇOBAN 2012 KAVŞAĞI, ERDOGMUS, ERDOĞMUŞ SK., FİDANCI SK., GENERAL KAZIM SK., İSTANBUL CD., METEK SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SERÇE, SERÇE SK., SİNEM SK., SÜLEYMAN KUYUMCU, SÜLEYMAN KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mart Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 687. SK., 690. SK., 691. SK., 693., 693. SK., 698. SK., 701. SK., FORSA SK., URAL SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mart Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2971., 2971. CD., 2972., 2974. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mart Cumartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 549. SK., 553. SK., 560. SK., 561. SK., 565. SK., 583. CD., 599. SK., 606., 624. SK., 626. SK., BAKIR SK., BEZMEN SK., BOZKURT SK., ÇELİK SK., DAR SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., HALE SK., MESİRE SK., OCAK SK., SAATÇİGİL CD., SAIM TUT, SAİM TUT SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., YAPRAK SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 30 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 801. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 30 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde GÜMÜŞOVA VİYADÜĞÜ, MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.