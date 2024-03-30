30 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 30 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 30.03.2024 - 08:33
30 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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MANİSA ilinde 30 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-30 2024-03-30 09:00:08.985-2024-03-30 15:00:18.507 saatleri arasında Moralılar; İsimsiz15, , İsimsiz17, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-30 2024-03-30 09:00:08.985-2024-03-30 15:00:18.507 saatleri arasında Harmandalı; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-30 2024-03-30 09:00:08.985-2024-03-30 15:00:18.507 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-30 2024-03-30 09:00:08.985-2024-03-30 15:00:18.507 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-30 2024-03-30 09:00:08.985-2024-03-30 15:00:18.507 saatleri arasında Pınarcık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-30 2024-03-30 09:00:38.57-2024-03-30 15:00:00.002 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-30 2024-03-30 09:00:38.57-2024-03-30 15:00:00.002 saatleri arasında Akselendi; İsimsiz95, , İsimsiz97, 1 SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.


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