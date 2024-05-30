30 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:33

DÜZCE ilinde 30 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BADEM 2 SK., EREĞLİ CD., MELIH, MELİH SK., SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YESILKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MENGEN, N KENDISI mahallelerinde MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN mahallelerinde BELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, GÜLEBELER, MERKEZ mahallelerinde ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, DIKMELI MERKEZ, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİKMELİ mahallelerinde DİKMELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUŞOĞLU mahallelerinde KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSHAKLAR, N KENDISI mahallelerinde ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU, KUSOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARIMEŞE mahallelerinde SARIMESE, SARIMEŞE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 619., 638, CAMİ CD., CELAL SK., DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 16:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, N KENDISI, OSMANCA, TERZIALILER mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP GÜVEN, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 1412., 2948., 2980. SK., 2986., 2986. SK., 2988. SK., 2990., 2990. SK., 3000. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3020. SK., 3022. SK., 3027. SK., 3029. SK., 3039., 3040. SK., 3042. SK., 3043. SK., 3044., 3044. SK., 3066. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBAŞI, MERKEZ, SALLAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 110. SK., 4590., 4590. SK., 71., GÜBBAŞI SK., GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBAŞI, GÜNDOLAMASI, KARA AGAÇ, KÖYÜN KENDİSİ, MUNCURLU, MUSABABA, MUSABABA MÜCAVIR, N KENDISI, SALLAR, YEŞİLÇİMEN, YEŞİLTEPE mahallelerinde 10215., 10550., 10560., 10600., 10630., 10635., 10700., 10710., 10830., 113. SK., 4560., 4560. BULVAR, 4603., 4604., 4604. SK., 4606., 4606. SK., 4607., 4607. SK., 4629. SK., 9.DÜZCE, 9.DÜZCE BULVAR, 9888., ÇEVRE YOLU, GÜNBAŞI, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, KARA AGAÇ, KÖY KÜME EVLER, MUSABABA KÖYÜ, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, MUSABABA KÖYÜ YOLU, SALLAR GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU, YEŞİLÇİMEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 2.DEMETEVLER CD., 3786. SK., 4093. SK., 4102. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBASI MÜCAVIR, MUSABABA MÜCAVIR, YEŞİLÇİMEN mahallelerinde 10210., 10730., 10735., MERKEZ GÜNBASI, MERKEZ YEŞİLÇİMEN KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, KIRKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, KURUDERE, MERKEZ, TEPE ALTI mahallelerinde 11., 2., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KÖY SK., OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, TEPE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURIYET OSB2, CUMHURİYET, DAĞDİBİ, DEGIRMENBASI, KURUDERE, N KENDISI, OVAPINAR mahallelerinde 1 SK., 177., 9., 9. CD., BEYKÖY İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, KÖY, KURUDERE, MERKEZ/1, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKACAK mahallelerinde KIRKACAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTARLA, ÇAKIRHACI İBRAHİM, ÇINARLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINARLI, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BILINMEYEN1, MERKEZ MAMURE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞIRALIK mahallelerinde 5560. SK., 5562. SK., 5563. CD., 5566. SK., 5578. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 721. SK., 725. SK., 737. CD., AKÇAM SK., ÇAMLI SK., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL CD., KANUNİ SK., ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., TEKNİKER SK., ULUBAT SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 107., 8027., 9100., 9110., 9124., 9125., ADAPAZARI BOLU YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 1001. SK., 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 686., 698. SK., 701. SK., 724. SK., 996. SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, KADIRGA SK., KALYON SK., LEVENT SK., MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, KOÇYAZI, ŞIRALIK mahallelerinde 2220. SK., 2246. SK., 2260. SK., 2262., 2262. SK., 2264. SK., 2267. SK., 2268. SK., 2285. SK., 2287. SK., 2291., 2291. SK., 2316., 5583. SK., ADALI SK., AKTÜRK SK., ATA, ATA CD., ATASOY SK., BİLİR SK., D 100 KARAYOLU CD., GAZİ CD., KAVİSLİ SK., NOTER SK., ÖZATA SK., TERZİOĞLU CD., TRAFO, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, GÖKÇE, HAMAMDAĞI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, UĞUR, YENI mahallelerinde 10., 13., 17., 3 SK., 5 SK., 6., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 8036., BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HAMAMDAGI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, MERKEZ, ORTA mahallelerinde DERE, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.