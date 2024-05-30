30 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:33

KOCAELİ ilinde 30 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, SAPAKPINAR, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5122. SK., 5124., 5125. SK., 5127. SK., 5130., 5131., 5134., 5134. SK., 5147, 5154, BENT SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANİYE, SÜLEYMANIYE, ZEYTINBURNU mahallelerinde 5106., 5108. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5123. SK., 5126. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147., 5151., 5152., 5153., BENT, CIVCIVOGLU MEVKII, İBRAHİM KARAKURT CD., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KUSÇUBASI ESREF SENCER, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANCIKLAR mahallelerinde HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, KIZILCIKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CEVHER SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARSIBASI, ÇARSIBASI CD., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR, ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERDOĞAN SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PASA, FUAT PAŞA SK., GENÇLİK CD., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜLİZAR SK., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HASTANE YOLU SK, HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, IKLIM SK., ISKEFIYE, İÇTEN SK., İKLİM SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARADERE SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KOZA SK., KÜLTÜR SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NEYZEN TEVFİK CD., ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ELBIZLI mahallelerinde 3601., SEDA SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN, ULUS mahallelerinde 14. SK., 15/3. SK., 15/4. SK., 2161., 2161. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 10. SK., 13. SK., 15. SK., 16., 16. SK., 3/1. SK., 4., 4. SK., 4/1. SK., 4/2. SK., 5. SK., 6. SK., 6/1. SK., 7. SK., 8. SK., PIRIREIS, PİRİREİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU mahallelerinde 1320. SK., 2301. SK., 2301/1., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2308. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2311/1., 2311/1. SK., 2325., 2325. SK., 2325/1. SK., 2326., 2326. SK., 2326/1., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., FATİH CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ÇEPNİ CD., ÇÖRTLENCE SK., NAZIF OKUMUS, NAZİF OKUMUŞ CD., YONCALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BASKALE, BAŞKALE SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., HİCRET SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., ÖNER SK., SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜMMİYE mahallelerinde HARUN REMZİ SK., İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS UZUNER SK., MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., DIK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YALI, YENI, YENİ, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BAYIR, BİLLUR SK., BİRCAN SK., BÜYÜKERCAN SK., ÇELİKEL SK., DENİZ SK., FIRIN SK., ISTASYON, İNCE SK., İSTASYON CD., KAHVECİLER SK., KALE SK., KAVALA, KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., MENGÜÇ SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURBAY SK., NURHAN SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERİN SK., SUDEM SK., TAYLAN SK., YASEMİN SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZEYNEL SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 30 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YENI, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde BAYIR SK., ESKİ HÜKÜMET CD., KALE, MEKTEP SK., TARHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.