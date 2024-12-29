30 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla, 31 yaşındaki R.G. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadını düzenledikleri operasyonla yakaladı. Yapılan açıklamaya göre, R.G. adlı kadın, ‘evden hırsızlık’ suçundan 30 yıl 8 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
R.G. bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan kadın, cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlama adına mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirtti.
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