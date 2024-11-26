30 yıldır cezaevinde... İlhan Sami Çomak'ın tahliyesinin önündeki engel kalktı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:02

Güncelleme: 26.11.2024 - 16:06

İnfaz süresini doldurduğu halde tahliyesi sürekli ertelenen şair İlhan Sami Çomak için bugün 'idari gözlem kurulu' tarafından yapılan değerlendirmede, tahliye kararı verildiği aktarıldı.

"İNFAZ HAKİMLİĞİ'NİN ONAYI BEKLENİYOR"

Gazeteci Ömer Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cezaevi Kurulu, Çomak’ın tahliyesine karar verdi: İnfaz Hakimliği’nin onayı bekleniyor. İlhan Sami Çomak’ın vasisi İpek Özel ile telefonda görüştüm.Özel, İstanbul Silivri Cezaevi İdari Gözlem Kurulu’nun Çomak’ın tahliyesine karar verdiğini ancak bu kararın henüz İnfaz Hakimliği tarafından onaylanmadığını belirtti. Eğer İnfaz Hakimliği bu karara itiraz etmezse, Çomak 30 yıl 3 ay 6 günlük tutukluluk sürecinin ardından bugün özgürlüğüne kavuşacak."