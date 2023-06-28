30 yıldır sönmeyen yangın: Madımak

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım Madımak katliamının 30’uncu yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında Madımak’ta yakılarak katledilen 35 can için anma etkinliğine katılım için çağrı yaptı.



Yıldırım şunları söyledi:

“O gün halkın bağrı Madımak’ta 35 kez hançerlendi. O gün zulmün ateşi ve kara dumanı tüm ülkeyi kapladı. O gün Sivas’ta insanlık bir kez daha yakıldı. Katliamların bir daha yaşanmaması, haklı taleplerimizi güçlü bir sesle bir kez daha haykırmak için canları Madımak önündeki anmaya bekliyoruz. Barış, demokrasi, laiklik için, kadın cinayetlerinin, asimilasyon politikalarının son bulması için Madımak önündeyiz. Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Madımak’ın müze yapılması, halkan iradesine saygı duyulması, okullarımızda dindar ve kindar nesiller yetiştirmek için projelere karşı için Madımak önünde olacağız.

