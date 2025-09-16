300 kg ağırlığındaki Barış Yıldırım'dan acı haber: Cenazesi asansörlü araçla pencereden indirildi

Nazilli’de kuaför toptancısı olan Barış Yıldırım sabah saatlerinde evinde bir anda fenalaştı. Yapılan ihbarla eve gelen sağlık ekipleri Yıldırım’ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek hemen müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Yıldırım, hayatını kaybetti. Bir süre önce tüp mide ameliyatı olduğu da öğrenilen Yıldırım’ın ani ölümü sevenlerini üzdü.

Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı. Yıldırım’ın cenazesi araçla hastane morguna götürüldü.

Yıldırım cenazesi tabuta konulmadan araçla camiye getirildi. Musalla taşına konulmayan Yıldırım, Nazilli Merkez Koca Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından camiye getirildiği araçla Eğriboyun Mezarlığı’na götürülüp sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye Yıldırım’ın ailesi, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı.