300 milyonluk vurgun iddiasıyla gündeme gelen emlakçı evinde asılı halde bulundu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaklaşık 200 kişiden yüksek kazanç vaadiyle 300 milyon TL topladığı iddia edilen emlakçı Osman Ö. (51), evinde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Çan ilçesinde yaşandı. İlçede emlakçılık yaptığı öğrenilen Osman Ö.’nün, uzun süredir çevresindeki kişilerden yüksek faiz getirisi sağlayacağını söyleyerek para topladığı öne sürüldü. İddialara göre yaklaşık 200 kişiden toplamda 300 milyon TL topladı. Son günlerde telefonuna ulaşılamayan ve ortalıkta görünmeyen Osman Ö.’nün iş yerinin de kapalı olduğu belirtildi.

Paralarını geri alamadıklarını söyleyen çok sayıda kişi dün Çan Adliyesi’ne giderek şikâyette bulundu. 100’den fazla mağdurun savcılığa ve İcra Müdürlüğü’ne başvurduğu öğrenildi. Yapılan ihbarlar üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

EVİNDE ASILI HALDE BULUNDU

Bugün Atatürk Mahallesi Şehit Engin Eker Caddesi’ndeki evine giden polis ekipleri, Osman Ö.’yü evinde asılı halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Osman Ö.’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.