301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı için ‘kuraklık’ uyarısı

Yayınlanma: 08.12.2024 - 12:51

Güncelleme: 08.12.2024 - 12:51

2006 yılında milli park ilan edilen ve Kayseri’nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırlarında yer alan Sultan Sazlığı, 24 bin 357 hektarlık alanda tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir alanlardan biri. Ancak su seviyesindeki ciddi azalma, hem bölgedeki 301 kuş türünü hem de tarım alanlarını tehdit ediyor.

KURAKLIK GÖÇMEN KUŞLARI VE TARIMI ETKİLİYOR

Murat Demirel, su seviyesinin yaklaşık 1,5 kilometre çekildiğini belirterek, göçmen kuşların yaşam alanlarının daraldığını ve bu durumun tarımla geçinen bölge halkını da zor duruma soktuğunu ifade etti. Yeşilhisar Ovası’nda 280 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını hatırlatan Demirel, yer altı sularının azalmasıyla birlikte çiftçilerin büyük zorluklarla karşılaştığını söyledi.





DOĞAL DENGENİN BOZULMASI VE EKONOMİK KAYIPLAR

Sultan Sazlığı’nın bölge turizmine katkısının yanı sıra kamış üretimiyle de bölge halkına gelir sağladığını vurgulayan Demirel, "Eskiden Hollanda, İtalya ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilen kamış, suyun azalması nedeniyle üretilemez hale geldi. Ayrıca göçmen kuşlar eski göç yollarını değiştirmek zorunda kalıyor. Bu durum, doğal dengenin bozulmasına ve tarım arazilerinin zarar görmesine neden oluyor" dedi.

KÜRESEL SORUNLARIN YEREL ETKİLERİ

Demirel, kuraklığın sadece yerel bir sorun olmadığını belirterek, "Erciyes Dağı ve Toroslar’da kar yağışının azalması, su kaynaklarını besleyen en önemli unsurları ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar Türkiye’nin önemli bir kısmının çölleşme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. Sultan Sazlığı’nda yaşanan kriz, küresel iklim değişikliğinin bir sonucu. Yetkililerin tarımsal sulamayı planlı hale getirmesi ve doğal su kaynaklarını koruma konusunda daha fazla çaba göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sultan Sazlığı’nın çölleşmesini önlemek için tarım ve turizm alanlarında sürdürülebilir adımlar atılmadığı takdirde, bölgenin doğal yapısının geri dönülemez şekilde zarar göreceği ifade ediliyor.