31 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:55

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:55

İZMİR ilinde 31 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.217-2024-08-31 13:00:00.463 saatleri arasında Cumhuriyet; 452 Sk., 462, 445, 445/1 Sk., 443, , 445/1, 458. Sk., 459. Sk., 456. Sk., 450, 458/1 Sk., 443/3 Sk., 453 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.391-2024-08-31 12:00:00.789 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Sıcakdere Cd., , Ali Stair Cd., Cengiz Topel Cd., Değirmendere Cd., Doğan Çingil Sk., GÖNÜL, Hilal Sk., Kardelen Sk., ORUÇ REİS, Pembe Sk., Soğuksu Sk., Susam Sk., Yüzon Bıçak Sk., Çağrı Sk., İsmet Paşa Sk., İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:45:00.426-2024-08-31 16:45:00.409 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz19, , KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz7, KIVILCIM KEMAL ANADOL, İsimsiz90, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, BARBAROS, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:00:00.508-2024-08-31 14:00:00.285 saatleri arasında Fatih; ORUÇ REİS, İsimsiz5, İsimsiz8, ÇAĞLAR, İsimsiz10, Kuşlu Sk., 18 Evler Sk., Anafartalar Cd., Atılgan Sk., BARIŞÇI, Demet Sk., Dicle Sk., Hilmi Sk., Kandemir Cd., Kartal, Kızılırmak Sk., Papağan Sk., Rüzgar Sk., Uslu Sk., Yabangülü Sk., Yakamoz Sk., Yeşilırmak, Yeşilırmak Cd., YILDIRIM BEYAZIT, KARACA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:00:00.508-2024-08-31 14:00:00.285 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Uslu Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Ali Stair Cd., NİLÜFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 14:30:00.836-2024-08-31 15:30:00.711 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; İsimsiz69, Ayışığı Sk., Aydın Sk., Atalay Sk., Atalay, Ata Cd., Anı Sk., Anı Sitesi, Şirin Sk., İZMİR, Tunç Sk., Sefa Dinçer Sk., ORUÇ REİS, Orhan Gazi Cd., Merkez Cd., Lozan Sk., Kıvanç Sk., Köşk Sk., Kaşıkcı Sk., Benel Sk., Dinçer Sk., Dünya Sk., Efe, Gazi Osman Paşa Cd., Günışığı, Işın Sk., Karagöz Cd., Karayel Sk., Kasaplar Sk., Kaynar Sk., Ali Yeğen Sk., Ali Stair Cd., IŞIN, İsimsiz53, İsimsiz105, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, Sefa Dinçer Sk., İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz54, İsimsiz33, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, , Azim Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 14:30:00.836-2024-08-31 15:30:00.711 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Ziya Garip Sk., Yıldız Sk., Kısa Sk., Ali Stair Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 16:00:00.513-2024-08-31 17:30:00.628 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; UMUT, Yosun Sk., Çakaz Sk., İsimsiz56, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, , Çınar Sk., Öksüz, Öksüz Cd., İZMİR, Şafak Cd., İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz115, İsimsiz55, İsimsiz57, GÜNGÖR, Bayraktar Sk., Bodulgan Sk., Bülbül Sk., Ceren Sk., Civan Sk., Eser Sk., Fabrika Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gece Sk., Genç Osman Sk., Gezener Sk., Güçlü Sk., Hakan Sk., Hayal Sk., Hilmi Varol Sk., Kazdağlı Sk., Köşk Sk., Lozan Cd., Melikşah Cd., Park Sk., İsimsiz58, Paşa Sk., Stadyum Sk., Sönmez, Sönmez Sk., Tok, Topuz Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Gardelya, , 7000. Sk., 8 Eylül Kurtuluş, Adil Bey, Bahçelievler, Bağyurdu İzmir, Mısırlı, Çavuşoğlu, Ünveren, Şakiroğlu, İsimsiz1, BAĞYURDU İZMİR, 8 EYLÜL KURTULUŞ, Bahçelievler Sk., Bağyurdu Stadı Sk., Belediye, Demirci Mehmet Sk., Değirmencioğlu Sk., Doğan, Emin Erol Cd., Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Hasan Tahsin, Kahyalar, Kara Mehmet, Kestaneli Bağlar Kümeevleri, Kumova, Kumova Sk., Kumru, Meltem, Menderes Cd., Mercanköşk Sk., Mimoza Sk., Mısırlı Sk., Ova, Parsa, Saka, Saka Sk., Saraçoğlu Cd., Saraçoğlu Sk., Selçuk, Tavukçular Sk., Topçu Sk., Vargör, 2. ÇEŞME, Çiçekçi, İsmail Er Cd., Şehit Er Bekir Varol, Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Kestaneli Bağlar, 7001 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; Beşikler Sk., Cumhuriyet Alanı, Dede Güme, Deveci Ömer, Dibektaşı, Dibektaşı Sk., Ebe Emine Özkan, Ebe Emine Özkan Sk., Ebülhüda Sk., Ekşioğlu Sk., Fevzi Çakmak, Fevzi Çakmak Cd., Gürol Sk., Hacı Ethem, Hacı Ethem Sk., Hacı Hasan, Hafız Osman, Hafız Osman Sk., Hürriyet, Karanfil, Kasap Ali, Kasap Ali Sk., Kaymakçı, Kaymakçı Sk., Koca Hüseyin, Kırmızı Sk., Mehmet Cingöz, Nergis Zambağı, Okul Önü, Oyun Alanı, Oyun Alanı Sk., Sadullah Cengiz, Sarıoğlu, Sarıoğlu Sk., Seymen, Seymen Sk., Tamtürk Sk., Tireli, Ulucak, Umut, Yaka Mevki Bent Yolu, Yangözoğlu, Yaprak Sk., Yeşildere, Yozgatlı, Yozgatlı Sk., Çamdibi, Çamdibi Sk., Çolak Ethem Sk., Özmete, İsmail Ulusan, İsmet İnönü, İsmet İnönü Cd., BAĞYURDU İZMİR, KALPAKKAYA, , Abdüloğlu, Abdüloğlu Sk., Ali Kurt Sk., Ankaralı, Ankaralı Sk., Avcılar Sk., Bakırlı Sk., Bağyurdu İzmir, Bekçi Sabit Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Bağyurdu Kemal Atatürk; , Bayraktar, Bayraktar Sk., Bağyurdu İzmir, Bağyurdu İzmir Cd., Behçet Atay Sk., Bekçi İbrahim, Bekçi İbrahim Sk., Esen, Esen Sk., Hacıoğlu, Hacıoğlu Sk., Hacıoğlu Sokak, Kadir Usta, Kadir Usta Sk., Kahveci Ali Sk., Mustafa Sungur, Osman Atay Sk., İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Ovacık; , Celiller Yolu, Cevizdere Yolu, Damlar Yolu, Dedekler Yolu, Güvendik Yolu, Karabağlar Yolu, Merkez Yolu, Ovacık Köy İçi Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köyü İç Yolu, Çamiçi Yolu, Çamiçi Yolu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Sarılar; , Saz Mah.Yolu Kümeevler, İsimsiz6, Beyler Sokak, Beyler Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Turgutlu Cd., SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Sinancılar; , SİNANCILAR KÖY YOLU, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, Sinancılar Köyü İç Yolu, Turgutlu, Turgutlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Yiğitler; , menengeç mevkiiyolu kümeevler, İsimsiz9, 6001, Aşağı Sk., Menengeç Mevkii Yolu, Saz Yolu, Yiğitler Kümeevleri Sk., Yiğitler Yol, Yiğitler Yolu Kümeevleri, Yukarı, Yukarı Yiğitler, LİMON SK., Bağyurdu İzmir elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; , Arıkbaşı, Arıkbaşı Sk., Asansör, Asansör Sk., Atlas, Bahçivan Sk., Cami Kebir Sk., Cumhuriyet Alanı, Durmuşça, Durmuşça Sk., EMİNE HOCA, Halil Furan Çk., Hancı Sami, Hancı Sami Sk., Hanönü, Hulusi Öztansel Cd., Hüseyin Fadul Sk., Hüseyin Özen Sk., Kadıoğlu Sk., Kaymakam Bey, Kaymakam Bey Sk., Kemal Atatürk, Kemal Atatürk Cd., Kirazlık, Koca Ahmetler, Koca Terzi, Koca Terzi Sk., Kurt Ahmet, Lise, M. Ali Sevinç Cd., Manavoğlu, Manavoğlu Sk., Mehmet Bey Sk., Mehmet Tokmak, Namık Kemal Sk., Nebioğlu, Piknik Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Turgutlu, Turgutlu Cd., Uncular Sk., Zafer, Zeytincik, Zeytincik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Çevik Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Şah İsmail Sk., Şehit Er Bekir Varol, YILMAZ ABASIZ, EKMEN, GÖLET, ÇEVİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Ören Egemen; , Morsalkım, Papatya, Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.11-2024-08-31 13:30:00.779 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; 241/3. Sk., 241/4. Sk., 241/5. Sk., Çayırlar, 241/2. Sk., 241/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.402-2024-08-31 12:30:00.251 saatleri arasında Çınarköy; , Eşrefi Rumi, 5009. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.402-2024-08-31 12:30:00.251 saatleri arasında Sekiz Eylül; 96. Sk., 99/1. Sk., Eşrefi Rumi, 88/2. Sk., İzmir Cd., 103/1. Sk., 102. Sk., 99. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:00:00.46-2024-08-31 16:00:00.448 saatleri arasında Sekiz Eylül; 92. Sk., 99/1. Sk., 98. Sk., 97. Sk., 95. Sk., 94. Sk., 93. Sk., 129. Sk., 104. Sk., 101/1. Sk., 100/2. Sk., 100/1. Sk., 100. Sk., Kirazlı Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:00:00.46-2024-08-31 16:00:00.448 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:30:00.352-2024-08-31 16:30:00.143 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Dr. Ali Karaman Cd., Dr. Ali Karaman, 234. Sk., 233/6. Sk., 233/2. Sk., 233. Sk., 224. Sk., 222. Sk., 206. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 202. Sk., 201. Sk., 200. Sk., 199. Sk., 198. Sk., 197. Sk., 193. Sk., 171. Sk., , Kirazlı Cd., Harıldak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:30:00.787-2024-08-31 16:30:00.504 saatleri arasında Soğukpınar; 271. Sk., 268. Sk., 266. Sk., İnönü Cd., , İsmet İnönü Çıkmazı, Armutlu Cd., Armutlu, 289. Sk., 288. Sk., 286. Sk., 285. Sk., 284. Sk., 283. Sk., 282. Sk., 280. Sk., 278. Sk., 277. Sk., 276. Sk., 272. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:30:00.787-2024-08-31 16:30:00.504 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; İnönü Cd., Öğretmen Tahir Tunca Cd., 239. Sk., 238. Sk., 238/1. Sk., 237. Sk., 234/1. Sk., 234. Sk., 231. Sk., 230. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:00.868-2024-08-31 13:00:00.795 saatleri arasında Hisarlık; , OVACIK, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz23, Hisarlık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.869-2024-08-31 15:30:00.972 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz6, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz11, İsimsiz52, İsimsiz39, İsimsiz27, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.869-2024-08-31 15:30:00.972 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.869-2024-08-31 15:30:00.972 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.869-2024-08-31 15:30:00.972 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:02.951-2024-08-31 14:00:09.947 saatleri arasında Zafer; 4315. Sk., 4313. Sk., 4499. Sk., 4495/1. Sk., 4495. Sk., 4416. Sk., Yener Cd., 4499/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:22.207-2024-08-31 17:00:28.193 saatleri arasında Alaybey; 1700. Sk., 1681. Sk., 1675, 1679. Sk., 1680. Sk., Metin Altıok Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:00:22.207-2024-08-31 17:00:28.193 saatleri arasında Tersane; Şehit Asım Aksoy, 1672/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:00:30.952-2024-08-31 15:00:39.216 saatleri arasında Haykıran; 821. Sk., 900. Sk., Gazi Atatürk Cad., Sarıkaya Mevki Yolu, Yol, İc Sokak, İc Yol, , İsimsiz6, 800, 818, 826, 800. Cd., 800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 811. Sk., 810. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.869-2024-08-31 15:30:00.972 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 09:30:00.869-2024-08-31 15:30:00.972 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 10:00:12.097-2024-08-31 17:00:31.012 saatleri arasında Muratbey; Atilla Sunar Cd., Doğan Bursalıoğlu Cd., , 3530. Sk., 3536. Sk., 3538. Sk., 3539. Sk., 3581. Sk., 3595 Sk., 3608. Sk., 3610. Sk., 3612. Sk., 3622. Sk., 3624. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 10:00:31.076-2024-08-31 17:00:40.456 saatleri arasında Muratbey; 3533, 3535, 3529 Sk., , Doğan Bursalıoğlu Cd., 3528. Sk., 3527, 3522. Sk., 3510 Sk., 3508. Sk., 3506, 3533 Sk., 3502, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 10:00:31.076-2024-08-31 17:00:40.456 saatleri arasında Özbey; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 10:00:00.374-2024-08-31 13:00:00.338 saatleri arasında Küçükbahçe; İsimsiz82, , İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz90, petunya, Güzelkent Sitesi Yolu, Karareis Tatil Sitesi İçi Yolu, Mercankoyu Sitesi İçi Yolu, Palmiye Sitesi İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 10:00:00.374-2024-08-31 13:00:00.338 saatleri arasında Eğlenhoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 10:00:00.374-2024-08-31 13:00:00.338 saatleri arasında Ildır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 10:00:00.374-2024-08-31 13:00:00.338 saatleri arasında Balıklıova; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz30, İsimsiz31, 13030 Sk., 13043/1 Sk., 13048 Sk., 13049 Sk., 13044, 13034, 13040, 13045, 13039, 13038, 13037, 13042, 13041/1, 13041, 13036, 13035, 13043, 13046, 13033, 13047, 13032, 13033/1, 13031, 13051 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 12:00:48.435-2024-08-31 12:15:52.844 saatleri arasında Korutürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-31 2024-08-31 13:00:00.115-2024-08-31 17:00:00.058 saatleri arasında Gökçealan; eyrekdere sok., 648, 647, MERSİNTEPE, 631, 637, 635, 643, 646, 647, EYREKDERE, FATMA GÜNHAN, GÖKÇEALAN CUMHURİYET, 609, 602, 603, 604, 619, 610, 624, 622, İsimsiz7, İsimsiz9, 651., 645, EĞREK DERE, EYREKDERE, 630, 629, 601, ERGENEKON, ZAFER, İsimsiz2, İsimsiz96, 639, 638, 640, 641, gökçealan yolu, 634, 636, 645, 606, 625. Sk., 614, 613, 605. Sk., , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, 628, 627, 626, MERSİNTEPE, 651, GÖKÇEALAN ATATÜRK, 612, 615, 616, 617, 621, 618, BURGAZ, 623, 648 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:00:00.115-2024-08-31 17:00:00.058 saatleri arasında Çamlık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-31 2024-08-31 13:00:00.115-2024-08-31 17:00:00.058 saatleri arasında Havutçulu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.