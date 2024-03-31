31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir’de 3 milyon 459 bin 970 seçmen sandık başına gitti. İşte resmi olmayan rakamlara göre ilk sonuçlar.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:17
31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları...
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de yurttaşlar demokrasi adına sandığa gitti.

3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri'nde gelen ilk sonuçlar şu şekilde:

Resmi olmayan sonuçlar göre;

Saat 19.12:

Açılan Sandık: yüzde 9,69

Katılım Oranı: yüzde 71,52

CHP: Yüzde 53.59

AKP: Yüzde 38.08

DEM Parti: Yüzde 3.81

İyi Parti: Yüzde 3.6

YRP: Yüzde 0.93


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