31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçları...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir’de 3 milyon 459 bin 970 seçmen sandık başına gitti. İşte resmi olmayan rakamlara göre ilk sonuçlar.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de yurttaşlar demokrasi adına sandığa gitti.
3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri'nde gelen ilk sonuçlar şu şekilde:
Resmi olmayan sonuçlar göre;
Saat 19.12:
Açılan Sandık: yüzde 9,69
Katılım Oranı: yüzde 71,52
CHP: Yüzde 53.59
AKP: Yüzde 38.08
DEM Parti: Yüzde 3.81
İyi Parti: Yüzde 3.6
YRP: Yüzde 0.93
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