31 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:06

Güncelleme: 31.03.2025 - 18:06

BOLU ilinde 31 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde RÜZGARLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESELER mahallelerinde ESELER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUT, ÇAKMAKLAR mahallelerinde 207 SK., 225, 240 SK., 241 SK., 242, 242 SK., 247 SK., 249 SK., 260 SK., 261 SK., 265, 265 SK., 266 SK., 267 SK., 269 SK., 269. SK., 273 SK., 284 SK., ALPAĞUT CD., ANADOLU OTOYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, BORAZANLAR mahallelerinde 419 SK., AKŞEMSEDDİN SK., ARA SK., ÇIGDEM, FEVZIBEY, FEVZİBEY CD., HAYRAT SK., MUZAFFER ISIN, MUZAFFER IŞIN CD., NERGİZ SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜL SOK, ŞEMSİ AHMET PAŞA CD., VARDALLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR mahallelerinde 405, 428 SK., 435 SK., 441 SK., ASIKLAR, AŞIKLAR CD., DEĞERLİ SK., HÜRRİYET CD., KIYMET SK., KOCATEPE SK., MEHMET AKİF ERSOY BULVAR, ÖZBAS, ÖZBAŞ SK., SUSAM SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKLAR mahallelerinde AKBABA SK., ALBAY SK., FERİT TALAY CD., IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL CD., ÖZEK SK., REŞAT AKER SK., ULAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, GÖLYÜZÜ mahallelerinde 4303, ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, ÇATAKLI SK., D.100 KARAYOLU_2, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., EMEK, EMEK SK., GÜNGÖR SK., KÖPRÜBASI, KÖSELER SK., MEHMET ZEKAI KONRAPA, SADIKLAR SK., SANAYİ CAMİ, ŞAİR DERTLİ SK., ŞAİR ŞİNASİ SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, TABAKLAR mahallelerinde ALİ RIZA TEKEMEN CD., ÇİĞDEM SİTESİ İÇİ YOLU, EREN, EREN SK., FUAR SK., OVABASLI, OVABAŞLI SK., SEHIT SELEN PASA, ŞEHİT NECİP EMRE SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUT mahallelerinde 174 SK., 175 SK., 2, 2 CD., 220, 223 SK., 228 SK., 229, 229 SK., 231, 231 SK., 232, 232 SK., 233, 239, 239 sok., 4, 4 CD., ALPAĞUT, DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, DR. AYKUT BARKA BULVARI SK., DR.AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, İKİZEVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SAĞLIK mahallelerinde 4121, 4123. SK., CEM SULTAN, CENGIZ, GENÇ OSMAN SK., ŞEHİTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 158, 158 SK., 163, 163. SK., 164, 164 sok., 165, 165. SK., 171, 185, 2242, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., YENİ TERMİNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 31 Mart Pazartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IGDIR, IĞDIR, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR mahallelerinde IGDIR MAHALLE YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, PELITÇIK YAYLA YOLU, SACCILAR IĞDIR MAH, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 31 Mart Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIMMETOGLU MERKEZ, KARISIKLAR mahallelerinde HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARISIKLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 31 Mart Pazartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, YESILOVA MAHALLESI mahallelerinde HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, YESILOVA MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 31 Mart Pazartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA MAHALLESI mahallelerinde BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDICAK MÜCAVIR, KAYABASI, KAYABAŞI mahallelerinde FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, KAYABASI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, UZUNÇAM mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 31 Mart Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, SAMSAÇAVUŞ mahallelerinde GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, SAMSAÇAVUS KÖY YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 31 Mart Pazartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YAYALAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 31 Mart Pazartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYALAR mahallelerinde YAYALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.