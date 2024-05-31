31 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:53

İZMİR ilinde 31 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00-2024-05-31 15:00:00.191 saatleri arasında Karakızlar; İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00-2024-05-31 15:00:00.191 saatleri arasında Çakırbeyli; 6180/1, Philsa Cd., Gazi Mustafa Kemal Cd., 6180/18, 6180. Sk., İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Karakızlar; , İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz52, İsimsiz29, İsimsiz17, İsimsiz85, İsimsiz91, İsimsiz95, İsimsiz99, Karakızlar köy yolu, Karakızlar Köyü İç Yolu, 6170 Sk., İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Saipler; Saipler Köyü İç Yolu, 6165. Sk., 2600 Sk., İsimsiz34, İsimsiz33, 2603/1 Sk., İsimsiz4, 2602, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Karaot; Karaot Köyü İç Yolu, 007, İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz18, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Bozköy; , İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz69, 6162, 6165/1, 6163, 6165/2, 6160, 6166. Sk., 6165. Sk., 6163 Sk., 6162. Sk., 6161. Sk., 6168 Sk., 6165/2 Sk., İsimsiz85, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Dağkızılca; 6208/1, 6213/3, 6217, 6180/8, 6208/2, Yukarı Alan Kümesi, Philsa Cd., Elmalı Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6211. Sk., 6210. Sk., 6209. Sk., 6208. Sk., 6207. Sk., 6206. Sk., 6205. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6201. Sk., 6180. Sk., 23. Sk., 6216, 6213/4, yukarı alan kümesi, 6208/4 Sk., İsimsiz83, İsimsiz140, İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, 6211/2 Sk., İsimsiz119, İsimsiz118, SEYİRTEPE, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz111, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz104, İsimsiz102, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz71, 6218/1, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, 6211/2, YUKARI ALAN KÜMESİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Çakırbeyli; 6190, 6180/2, 6180/1, 6180sok, 6180/11, İstiklal Cd., Yukarı Çeşme Sk., Yonca Sk., Philsa Cd., Oğuzlar Cd., OSMAN GAZİ, Nergiz Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Koreli Sk., Kara Ayşe Sk., Hayıtlı Sk., Göktepe Sk., Gokce Sk., Gazi Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Cami Sk., Burhan Bey Cd., Bahçelievler Sk., 6180/18, 6180/10 Sk., 6180. Sk., 6180/4, isimsiz, 6180/6 Sk., 6191/1 Sk., 6180/4 Sk., İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz39, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, 6008/2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında Değirmendere; Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz37, 30 ağustos, 2730, Çınar Sk., Köy Yolu, ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, Kanal Yolu Cd., Gediz Sk., Cikmaz Sokak, Ara Sokak, 2727, Değirmedere ova küme evleri, İsimsiz53, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz46, 2715/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında Yayla; İsimsiz111, Ova Yolu, Toprak Yol, HASIR, 2508. Sk., Faik Bey Sk., DEĞİRMENDERE OVA, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz125, İsimsiz122, İsimsiz113, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz51, 2715/1, İsimsiz49, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, , İsimsiz69, Yayla Ova Küme Eveleri, İsimsiz71, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz97, İsimsiz100, Yayla Ova Küme Evleri Sk., İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında Süleymanlı; ESKİ GÖRECE YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında Kır; Gemibaşı Mevki Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında Hasanlar; İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında Yahşelli; 6339/1, 6333, 6341. Sk., 6340. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6334. Sk., 6339. Sk., KUM OCAĞI , İsimsiz129, 6338, 6338, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz23, Kum Ocağı, İsimsiz72, 6334, İsimsiz133, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında İğnedere; HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, , Görece Küme Evler Sk., İsimsiz12, İğnedere Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:00.794-2024-05-31 10:00:10.056 saatleri arasında Görece; İĞNEDERE KÜME EVLER, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:25.255-2024-05-31 15:00:34.288 saatleri arasında Hasanlar; Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:25.255-2024-05-31 15:00:34.288 saatleri arasında Yayla; İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:25.255-2024-05-31 15:00:34.288 saatleri arasında İğnedere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:23.788-2024-05-31 15:00:33.931 saatleri arasında Esenyalı; 119/1. Sk., 121. Sk., , 108/27. Sk., 119. Sk., 119/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:23.788-2024-05-31 15:00:33.931 saatleri arasında Adnan Süvari; 108/27. Sk., 108/32. Sk., 108/46. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:30.948-2024-05-31 15:00:41.428 saatleri arasında Mevlana; 1712. Sk., 1732. Sk., 1712/4. Sk., 1712/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:50.925-2024-05-31 12:00:00.107 saatleri arasında Beyazevler; , 521/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:51.085-2024-05-31 17:00:56.106 saatleri arasında Huzur; Meltem, Plevne Cd., Selimiye Cd., Yeni Plevne, 2446. Sk., 2418. Sk., 2425. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:51.085-2024-05-31 17:00:56.106 saatleri arasında Trakya; 2417. Sk., 2418. Sk., 2445. Sk., 2446. Sk., Çankaya, 2447. Sk., 2449. Sk., 2450. Sk., 2451. Sk., 2454. Sk., 2456. Sk., 2458. Sk., 2459. Sk., Meltem, Meltem Cd., Plevne Cd., Selimiye, Selimiye Cd., Tunalıgil Cd., Şehit Mahmut Türkön Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:51.085-2024-05-31 17:00:56.106 saatleri arasında Anadolu; 2430. Sk., 2434. Sk., 2436. Sk., 2437. Sk., 2438. Sk., 2441. Sk., 2443. Sk., 2444. Sk., 2458. Sk., Gazipaşa Cd., Selimiye, Selimiye Cd., , 2427. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:51.085-2024-05-31 17:00:56.106 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:59.666-2024-05-31 12:00:06.731 saatleri arasında Kocakapı; 1105. Sk., 1120. Sk., 1281. Sk., 954. Sk., , 1039. Sk., 1039/1. Sk., 1041. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 954/1. Sk., 1250/2, Yeşildere Cd., Gaziler, 1071. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1081. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1099. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:59.666-2024-05-31 12:00:06.731 saatleri arasında Akarcalı; , 1039. Sk., 1074. Sk., Yeşildere Cd., 1128 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında Yeşildere; 5361. Sk., 5362. Sk., 5363. Sk., 5364. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., Ballıkuyu, Ballıkuyu Cd., , 1039. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1118. Sk., 5307. Sk., 5314. Sk., 5319. Sk., 5320. Sk., 5322. Sk., 5323. Sk., 5324. Sk., 5325. Sk., 5326. Sk., 5327. Sk., 5328. Sk., 5329. Sk., 5330. Sk., 5331. Sk., 5332. Sk., 5333. Sk., 5333/1. Sk., 5339. Sk., 5354. Sk., 5357. Sk., 5360. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında Akarcalı; 1093. Sk., , 1039. Sk., 1041. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1067. Sk., 1074. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1091. Sk., 1095. Sk., 1100. Sk., 1106. Sk., 1108. Sk., 1109. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1126. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., Ballıkuyu, Ballıkuyu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında 1. Kadriye; 715. Sk., 732/1. Sk., 732/2. Sk., 732/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında Aziziye; 711. Sk., 711/2. Sk., 711/3. Sk., 715. Sk., 715/5. Sk., 715/6. Sk., 717. Sk., 717/1. Sk., 727. Sk., 731. Sk., 731/9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında Ballıkuyu; , 1012. Sk., 1047. Sk., 1049. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 5291. Sk., 5296. Sk., 5302. Sk., 5307. Sk., 5308. Sk., 5308/1. Sk., 5309. Sk., 5309/1. Sk., 5309/2. Sk., 5312. Sk., 5313. Sk., 5314. Sk., 5315. Sk., 5316. Sk., 5317. Sk., 5318. Sk., 5319. Sk., 5336/1. Sk., Ballıkuyu, Ballıkuyu 1.Çıkmazı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında Hasan Özdemir; 731. Sk., 732. Sk., 732/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında İmariye; , 731. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında Kocakapı; , 1040. Sk., 1041. Sk., 1041/1. Sk., 1041/3. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1096. Sk., 1097. Sk., 1108. Sk., 954. Sk., Hacı Ali Efendi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında Kosova; , 1005. Sk., 5276. Sk., 5307. Sk., 5311. Sk., 5312. Sk., 5312/1. Sk., 5335. Sk., 5336. Sk., 5337. Sk., 5337/1. Sk., 5338. Sk., 5339. Sk., 5340. Sk., 5341. Sk., 5343. Sk., 5344. Sk., 5347. Sk., 5347/1. Sk., 5347/2. Sk., 5349. Sk., 5357. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 730. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında Murat; 2467. Sk., 2466. Sk., 2465. Sk., 2464, 2403. Sk., , İsimsiz4, Çankaya, Hızır Reis Cd., Adem Yavuz Cd., 2510. Sk., 2506. Sk., 2505. Sk., 2504. Sk., 2503. Sk., 2502. Sk., 2501. Sk., 2500. Sk., 2475, 2498. Sk., 2497. Sk., 2496. Sk., 2494. Sk., 2493. Sk., 2492. Sk., 2491. Sk., 2489. Sk., 2488. Sk., 2487. Sk., 2486. Sk., 2485. Sk., 2484. Sk., 2483. Sk., 2482. Sk., 2481. Sk., 2480. Sk., 2479. Sk., 2478. Sk., 2477. Sk., 2476. Sk., 2475. Sk., 2474. Sk., 2473. Sk., 2472. Sk., 2471. Sk., 2470. Sk., 2469. Sk., 2468. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında Millet; Çankaya Cd., Samsun Cd., Hızır Reis Cd., Hızır Reis, 2572. Sk., 2565. Sk., 2564. Sk., 2563. Sk., 2562. Sk., 2561. Sk., 2560. Sk., 2559. Sk., 2558. Sk., 2556. Sk., 2555. Sk., 2554. Sk., 2553. Sk., 2552. Sk., 2549. Sk., 2548. Sk., 2547. Sk., 2544. Sk., 2543. Sk., 2542. Sk., 2541. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında Trakya; 2451. Sk., 2452. Sk., 2453. Sk., 2454. Sk., 2455. Sk., 2456. Sk., 2458. Sk., 2459. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., Adem Yavuz, Adem Yavuz Cd., Meltem, Meltem Cd., 2446. Sk., 2445. Sk., 2418. Sk., 2417. Sk., 2449. Sk., 2450. Sk., Şehit Mahmut Türkön Cd., Çankaya Cd., Çankaya, Tunalıgil Cd., Selimiye Cd., Selimiye, Plevne Cd., 2447. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında Huzur; Yeni Plevne, Selimiye Cd., Plevne Cd., Meltem, 2446. Sk., 2425. Sk., 2418. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında Cengiz Topel; Adem Yavuz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında Anadolu; Hızır Reis, Çankaya Cd., Çankaya, Selimiye Cd., Selimiye, Hızır Reis Cd., Gazipaşa Cd., 2555. Sk., 2492. Sk., 2458. Sk., 2444. Sk., 2443. Sk., 2441. Sk., 2440/3. Sk., 2440/2. Sk., 2440/1. Sk., 2440. Sk., 2438. Sk., 2437/2. Sk., 2437/1. Sk., 2437. Sk., 2436. Sk., 2435. Sk., 2434. Sk., 2430. Sk., 2427. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında Saygı; Samsun, Gazipaşa, 2776. Sk., 2774. Sk., 2678. Sk., 2672. Sk., 2669. Sk., 2668. Sk., 2666. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:30:29.712-2024-05-31 11:30:56.753 saatleri arasında Demirtaş; , İsimsiz44, İsimsiz44, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 12:30:20.918-2024-05-31 14:00:33.669 saatleri arasında Demirtaş; İsimsiz29, Vatan Cd., Kurtuluş Cd., Demitaş Göçmen, Demirtaş Yolu, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 12:30:20.918-2024-05-31 14:00:33.669 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 14:30:56.947-2024-05-31 17:00:18.275 saatleri arasında Demirtaş; İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, Göçmen 4, Göçmen 5, Çandarlı Dikili Yolu, İsimsiz7, , İsimsiz33, İsimsiz38, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 14:30:56.947-2024-05-31 17:00:18.275 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:30:36.465-2024-05-31 13:30:29.183 saatleri arasında Alaçatı; 13051. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Cumhuriyet; 4535. Sk., 4537/1, 4330, İzip Sitesi, 4545. Sk., 4544. Sk., 4543. Sk., 4542. Sk., 4540. Sk., 4539. Sk., 4537 Sk., 4536. Sk., 4535/1. Sk., 4533. Sk., 4532. Sk., 4531. Sk., 4530. Sk., 4529/1. Sk., 4529. Sk., 4528. Sk., 4527. Sk., 4526/2. Sk., 4526/1. Sk., 4526. Sk., 4525. Sk., 4524. Sk., 4523. Sk., 4522. Sk., 4521. Sk., 4520. Sk., 4519. Sk., 4518. Sk., 4517. Sk., 4516. Sk., 4515. Sk., 4513/1. Sk., 4513. Sk., 4512. Sk., 4511. Sk., 4510/1. Sk., 4510. Sk., 4509. Sk., 4508. Sk., 4507/1. Sk., 4507. Sk., 4501. Sk., 4500, 4337. Sk., 4336. Sk., 4335/1. Sk., 4330. Sk., 4327. Sk., 4326. Sk., 4325. Sk., 4324. Sk., 4323. Sk., 4321/1. Sk., 4202. Sk., 4217. Sk., 4518/1, İsimsiz36, İsimsiz15, 4508/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Ilıca; 5006. Sk., 5005. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 2234. Sk., 14089, , İzmir-Çeşme Yolu, 5053. Sk., 5052. Sk., 5049/1. Sk., 5049. Sk., 5041. Sk., 5040. Sk., 5039. Sk., 5034. Sk., 5023 Sk., 5022. Sk., 5020. Sk., 5008/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Fahrettinpaşa; 2308, 2305. Sk., 2234. Sk., 2200/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Dalyan; 4500, 4218, 4217. Sk., 4216. Sk., 4215. Sk., 4214. Sk., 4212. Sk., 4211. Sk., 4210. Sk., 4209. Sk., 4208. Sk., 4207. Sk., 4206. Sk., 4202. Sk., 4201. Sk., 4197, 4196. Sk., 4195. Sk., 4194. Sk., 4193. Sk., 4192. Sk., 4189. Sk., 4188. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4183. Sk., 4182. Sk., 4181. Sk., 4178. Sk., 4176/1. Sk., 4173. Sk., 4163. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4027. Sk., 4025. Sk., 4023. Sk., 4020. Sk., 4018. Sk., 4016. Sk., 4013. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4004. Sk., 4004 Sk., 4002. Sk., 4001. Sk., 4000. Sk., 3011, 4188/1, 4005/1, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Çakabey; 2250/4, 2308, 2250/3 Sk., 2250. Sk., 2249. Sk., 2249 Sk., 2248. Sk., 2246. Sk., 2245. Sk., 2244. Sk., 2240. Sk., 2239. Sk., 2238. Sk., 2237. Sk., 2236. Sk., 2235. Sk., 2234. Sk., 2232. Sk., 2231/1. Sk., 2231. Sk., 2230. Sk., 2229/1. Sk., 2229. Sk., 2200. Sk., 2010/1. Sk., 2250/2, 2230/1 sk, İsimsiz40, İsimsiz67, İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında 16 Eylül; 3394/1, Orkent Sitesi, 3340. Sk., 3339. Sk., 3338. Sk., 3337. Sk., 3336. Sk., 3335. Sk., 3334. Sk., 3333. Sk., 3332. Sk., 3331. Sk., 3330. Sk., 3329/1. Sk., 3329. Sk., 3326. Sk., 3325. Sk., 3324. Sk., 3323. Sk., 3322/1. Sk., 3322. Sk., 3319. Sk., 3301. Sk., 3300/1. Sk., 3293. Sk., 3291. Sk., 3290. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3270. Sk., 3269. Sk., 3268. Sk., 3266. Sk., 3265. Sk., 3264. Sk., 3252. Sk., 3070/1. Sk., 3070. Sk., 3057. Sk., 3056. Sk., 3054. Sk., 3053. Sk., 3052. Sk., 3051. Sk., 3050. Sk., 3049. Sk., 3048. Sk., 3047/1. Sk., 3047. Sk., 3045. Sk., 3044. Sk., 3043. Sk., 3042. Sk., 3037. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3033. Sk., 3025. Sk., 3016. Sk., 3014/2. Sk., 3014. Sk., 3011, 3010, 3008. Sk., 3005. Sk., 3004. Sk., 3003. Sk., 3002. Sk., 3001, 2001, 3265. Sk., İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, 3070 sk., İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Üniversite; 4372/1, 4600. Sk., 4421. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4418. Sk., 4417. Sk., 4416. Sk., 4413. Sk., 4409/1. Sk., 4409. Sk., 4408. Sk., 4407. Sk., 4406. Sk., 4404/1. Sk., 4404. Sk., 4400. Sk., 4399. Sk., 4396. Sk., 4395. Sk., 4394. Sk., 4393. Sk., 4392. Sk., 4390. Sk., 4389. Sk., 4379/1. Sk., 4379. Sk., 4375. Sk., 4374. Sk., 4372/3. Sk., 4372/2. Sk., 4372. Sk., 4371. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4369/1. Sk., 4369. Sk., 4368/1. Sk., 4368. Sk., 4367. Sk., 4366. Sk., 4365. Sk., 4364, 4363. Sk., 4362. Sk., 4361. Sk., 4358. Sk., 4355. Sk., 4354. Sk., 4353. Sk., 4350. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4257, 4218, 4202/1. Sk., 4202. Sk., 4364/1, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Sakarya; Atatürk Blv., 4001. Sk., 3171. Sk., 3170/1. Sk., 3169. Sk., 3168. Sk., 3166, 3118. Sk., 3117. Sk., 3116. Sk., 3115. Sk., 3111. Sk., 3109. Sk., 3108. Sk., 3107. Sk., 3106. Sk., 3104. Sk., 3103. Sk., 3102. Sk., 3101. Sk., 3100. Sk., 3099. Sk., 3097. Sk., 3096. Sk., 3089. Sk., 3011, 3104/1, 4002. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında Musalla; 3053. Sk., 2015/1. Sk., 2015, 2002, 1107. Sk., 1035/1. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1002. Sk., 1001/1. Sk., 1001. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında İsmet İnönü; Atatürk Blv., 2168. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2162. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2157. Sk., 2146. Sk., 2126. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2106. Sk., 2105. Sk., 2104. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk., 2101. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2095. Sk., 2094. Sk., 2091. Sk., 2089. Sk., 2088. Sk., 2086. Sk., 2084. Sk., 2076. Sk., 2075, 2069. Sk., 2051. Sk., 2032, 2030. Sk., 2029. Sk., 2028. Sk., 2027/1. Sk., 2027. Sk., 2026. Sk., 2015, 2012. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2008. Sk., 2007. Sk., 2005/3. Sk., 2005. Sk., 2004. Sk., 2003. Sk., 2002, 2001, 1002. Sk., 2095/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Göbeller; Göbeller, , İsimsiz5, Göbeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Demircidere; Demircidere Köyü İç Yolu, İsimsiz6, Bergama Yolu, Demircidere, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Güneşli; Güneşli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Hacıhamzalar; , İsimsiz4, Hacıhamzalar, Hacıhamzalar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Hisarköy; , Hisarköy İç Yolu, Hisarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; , İsimsiz2, Kaplanköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Karaveliler; , İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, Karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Kıranlı; , İsimsiz7, İsimsiz13, Kıranlı, Kıranlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Okçular; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, Okçular, Okçular Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Terzihaliller; , Terzihaliller, Terzihaliller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Yukarıbey; , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz91, İsimsiz107, YANIK, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz62, İsimsiz64, YANIK, 5053/1, Bergama Yolu, Yanık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Yukarıcuma; , İsimsiz1, Yukarıcuma, Yukarıcuma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Çamavlu; Çamavlu Köyü İç Yolu, Çamavlu, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Çamavlu köy içi yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Ayvatlar; AYVATALAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Aşağıcuma; Aşağıcuma Köyü İç Yolu, Aşağıcuma, İsimsiz91, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Aşağıbey; Bergama Yolu, Aşağıbey Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında Kurtuluş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:04.165-2024-05-31 17:00:18.397 saatleri arasında İncecikler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 11:00:16.01-2024-05-31 13:00:23.222 saatleri arasında Huzur; Mithatpaşa Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 13:00:27.986-2024-05-31 16:00:35.095 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:02.599-2024-05-31 18:00:10.779 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:05.124-2024-05-31 17:15:12.389 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Cumalı; , Cumalı Köyü, Cumalı Köyü İç Yolu, Cumalı Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz18, cumalı yolu kümeevler, CUMALI YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Dereköy; , 4004. Sk., Dereköy Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu, Gökyaka, İsimsiz10, İsimsiz53, İsimsiz85, İsimsiz87, 4004, DEREKÖY YOLU KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Gökyaka; , Gökyaka Köy İçi Yolu, Gökyaka Köyü İç Yolu, Gökyaka Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Kümeevler, Gökyaka Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Vişneli; , 4002. Sk., 4003. Sk., 4005. Sk., Aşağı Vişneli Yolu, Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk., İsimsiz2, İsimsiz7, 4011, İsimsiz103, İsimsiz15, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz31, İsimsiz37, İsimsiz8, İsimsiz28, 4001. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4008/1. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., Vişneli Köyü İç Yolu, 4010, 4001 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Yeşilköy; , Yeşilköy Köyü İç Yolu, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 15:00:00-2024-05-31 15:00:00.914 saatleri arasında Doğancılar; İsimsiz120 elektrik kesintisi yaşanacaktır.