31 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:38

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:38

KOCAELİ ilinde 31 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYMEN mahallelerinde ANAYURT, ATA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ALTIN SK., ATEŞ SK., AVCI SK., BESÇESME, BEŞÇEŞME SK., ÇINAR ÇESME SK., ÇINAR ÇEŞME SK., KARAKAYA SK., KULOĞLU SK., SEVVAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, HAVUZLUBAHÇE CD, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 00000-00000 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE mahallelerinde ATİLLA SK., HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., PALAMUT, PALAMUT SK., ŞENYURT SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde DEVRAN SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, PARK CD., SELVI, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4603., 4609., 4610., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİRHAN, ESELER mahallelerinde MEZARLIK SK, MİHRİBAN, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, KESKİN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK, KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRDERE, TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BADE SK., BATI TRAKYA SK., BEKIR, BEKİR SK., BELGİNLİ SK., EZGİN SK., GEÇER SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HOŞ SK., İSKEÇELİ SK., KADAYIF SK., KALEMCİOĞLU SK., KAYAR, ORAL SK., OZAN SK., RUMELİ SK., SABIR SK., SAĞOL SK., SEHIT KAZIM, SEMA SK., SEZGİN SK., SOYLU SK., TAŞLI SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ, TURAN GÜNEŞ CD., YAPRAK SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 3402, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., BARAN SK., BARUT SK., BEYAZ İNCİ SK., BIBERIYE, BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., DEGIRMEN, DERGAH SK., DINÇ, DİNÇ SK., DÜZEY SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EBEDİ SK., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ SK., GÜLEN SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HATEM SK., IRMAK SK., İKİZDERE CD., KIRLANGIÇ, KORKMAZ, KORKMAZ SK., KÖROGULLARI, KÖROĞULLARI SK., KUZEYLİ SK., KÜRE SK., MURADİYE CD., MURAT TASER, MURAT TAŞER SK., NAIBOGLU, NAİBOĞLU SK., NEHİR SK., NIL, NİL SK., ONAY SK., ÖZBEK SK., PAZAR YOLU, SAGLIK OCAGI, SAĞLIK OCAĞI SK., SAKA SK., SOSYAL SK., ŞEBBOY SK., ŞİMŞEKLER SK., YAVUZLAR SK., YENİYURT SK., YEŞİLYURT SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİŞEHİR mahallelerinde KAYAR SK., UĞURHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BERKCAN, BERKCAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÖKHAN, GÖKHAN SK., MINTAS, MİNTAŞ SK., ŞEHİT KAZIM CD., YAZICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAYNARCA mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ÇARMUKLAR MEVKII, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ocak Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde SARI HALILLER MEVKII, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ocak Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, TAHTALI mahallelerinde ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIBLER MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ocak Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde AKASYA SK., ARAPTEPE SK., ARDIÇ, BATIKENT SK., BEGÜM, BEGÜM SK., CENGİZ TOPEL CD., ELGÜR, ELGÜR SK., EMEK SK., EROL KÖSE SK., FULYA, FULYA SK., GAMZE SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GIZEM, GİZEM SK., GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., HAVADAR SK., KASAP, KASAP SK., KAZIM KARABEKİR CD., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MISIRLI SK., NAR, NAR SK., NESE, NİHAN SK., NURSEL, NURSEL SK., ÖYKÜ SK., PEHLİVAN SK., SERPIL, SERPİL SK., SİPAHİ SK., SÖNMEZ, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TRAFO, TRAFO SK., TUFAN SK., TUTKU SK., VENÜS SK., YAKANER SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde BARIS MANÇO, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GAZI MUSTAFA KEMAL, HAYAL, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., SIPAHI, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde BAHRİYE ÜÇOK SK., BAŞAK SK., KUMLU SK., SÖNMEZ SK., TUFAN, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SARIMEŞE, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., BATAK SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., ORGANİZE SANAYİ YOLU CD., ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., SUADİYE BAĞDAT CD., UZAY ÇIKMAZI SK., ÜLKER SK., YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK, ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BIBERYA, BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOGA, DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., IÇMELER, ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE. CD., KARTOPU, KARTOPU SK., KIMYON, KISMET SK., KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., KÜPELİ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PORTAKAL SK., REZENE SK., SARIÇAM SK., SARISALKIM, SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 10:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST, EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDESLER, KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., SERA SK., SORGUN, SORGUN SK., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 110. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 124. SK., 126. SK., 127. SK., 128., 13. SK., 131. SK., 132., 138. SK., 140. SK., 18. SK., 20. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22. SK., 23., 234. SK, 242. SK., 25. SK., 3. SK., 32. SK., 34. SK., 36., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 5. SK., 6. SK., 9. SK., AHIEVRAN, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 109. SK., 110., 111. SK., 112. SK., 114. SK., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 125. SK., 127., 13., 131., 132. SK., 133. SK., 134., 135. SK., 136., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 19. SK., 201. SK., 22., 24. SK., 244., 244. SK., 245., 247., 248. SK., 25., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 35., 35. SK., 36. SK., 39. SK., 41. SK., 7. SK., AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI, ADALI SK., KARATEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., GÜZEL BAHÇE SK, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KÖKENLI, MANDIRA SK., ORUÇ SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde CESUR, HALK, HALK SK., İZMİT CD., KADEM, KADEM SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KINIK SK., KIRMALAR SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖĞRETMENLER SK., ÖZKOÇ SK., SAKIZ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TEĞMEN SK., TUZLA, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜRKMEZ SK., YENI, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ACIELMA SK., ADACIK SK., AHMET LÜTFÜ ARAT, AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKÇA SK., AYAZMA SK., BABADAĞ SK., BASRA SK., GİRİT SK., GÖKÇESU SK., KUZGUNDERE CD., ÖMER YALÇIN CD., PETUNYA SK., SARILALE SK., SEPETÇI, SEPETÇİ SK., TÜRKELİ SK., YEKPARE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERMAN SK., GÜRGEN SK., HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KEHRİBAR SK., KUŞBURNU SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., SARISALKIM SK., SEDEF SK., TARÇIN SK., TURKUAZ SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKDEMIR, FETIH, FETİH SK., GAZI YENER TASKIN, GAZİ CD., HIPODRUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANKARA CD., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., FARUK SÖNMEZ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HAYRİ KULUMBUR CD., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARAS SK., BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., BELEN CD., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CAMI SK., CİHANER SK., ÇAVUŞ SK., DORUK CD., DUYGU, DUYGU SK., ERİK SK., ERMAN SK., GAZI, GÜLCAN SK., GÜLISTAN, GÜNDOĞDU SK., GÜNEY, GÜNEY SK., HAMİT KAPLAN CD., HASAN SEVİNÇ SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HÜLYA SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, KANDIRA CD., KESER, KESER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KUTLU SK., MALİK AKBAŞ CD., MIDILLI, MİDİLLİ SK., ÖZDEMİR SK., ÖZENLER CD., SELVİLİ SK., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., TAFRAN, TAFRAN SK., VISNE, VİŞNE SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YAVUZ SULTAN mahallelerinde ATMACA, ATMACA SK., AYDIN SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FIRAT ÇAKIROĞLU, GENÇOĞLU SK., HAFIZ SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SEFA CD., SEFER SK., SERÇE, SERÇE SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., YILDIZ, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 201., 219., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ocak Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., BEREN SK., BERİL SK., BESTE SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURİYET CD., ÇEŞME SK., ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ESKİ KANDIRA CD., GAZİ SK., GAZİ. SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARANFİL SK., KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS KARANFIL, KUYULAR SK, LALE SK., NURCAN, NURCAN SK., SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 31 Ocak Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1020., 1046., 1056. SK., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., ANAFARTALAR, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 31 Ocak Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN, YAVUZ SELİM mahallelerinde 15/2. SK., 15/5. SK., 33/2. SK., 405. SK., 405/1. SK., 405/2. SK., 405/3. SK., 405/5. SK., 405/6. SK., 406. SK., 406/1. SK., 407. SK., 408. SK., 408/1. SK., 408/2. SK., 45/3. SK., 465/2. SK., 467. SK., 468. SK., 469. SK., 470. SK., 471. SK., 472. SK., 473. SK., 474. SK., NENEHATUN CD., PİRİREİS CD., SELİMPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Ocak Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 135., 135/1., 140., 144., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 170., 170. SK., 199. SK., 224. SK., 224/1., 224/1. SK., 224/2., 224/2. SK., 230., 230. SK., 230/2., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/3., 240/3. SK., 242/1. SK., 242/2. SK., ERTUĞRUL GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Ocak Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1201. SK., 1216. SK., 1218. SK., ISMETPASA, İSMETPAŞA CD., KIZILAY CD., KÖRFEZ CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Ocak Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 128. SK., 130., 130. SK., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 133., 134. SK., 136. SK., 152., 152. SK., 199. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3205., 3206. SK., 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., ATATÜRK CD., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., DENİZ SK., EMİR SK., ERSİN SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., ORGANIZE, ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Ocak Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ mahallelerinde 1805/3. SK., 3219., 3220., ARMUTLU SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., ELMALI SK., FIRAT SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ÖZPINAR SK., SILE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ocak Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419. SK., 420. SK., 421. SK., 422. SK., 422/1., 422/3. SK., 446. SK., 485/1., 496. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497/2. SK., 510., 510. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ocak Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 412., 416/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BAYRAM, BAYRAM SK., CİHAN SK., DEREN SK., DERİN SK., GEÇIT, GÜMÜS, HARMAN SK., HASRET, HUZUR SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., TUNA, TUNA CD., TURGUT ÖZAL, ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde DEMET SK., DURAK SK., LEMAN SK., MOR SALKIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 31 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS, AGAH ATES, AGAH ATEŞ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI AKIF, HACI AKİF, KISLADÜZÜ, KIŞLADÜZÜ, SIRINYALI, ŞİRİNYALI, TEPECIK, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, AÇELYA SK, ADIL, ADIM, ADIM SK, ADİL SK, AGAÇ, AĞAÇ SK, AHLAK, AHLAK SK, AHVAL, AHVAL SK, AKASYA, AKASYA CD., AKÇALI SK., AKINCILAR SK., AKİDE SK, AKRABA, AKRABA SK, ALAMET, ALAMET SK, ALAN SK., ALTINLI SK., AREFE SK, ARIF, ARİF SK, ARŞIN SK, ASLAN, ASLAN SK., ASLIM SK., ASUDE, ATABEY SK., AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., AYVALI SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYLERBEYİ SK., BEYZADE, BEYZADE SK., BINBIR ÇIÇEK, BİLEZİKÇİ SK., BOLLUK SK., BORAN, BORAN SK., BUDAKLI SK., BUGDAY, BUĞDAY SK, BUHARA SK, CANLI SK., CEFAKAR SK, CIVAN, CİVAN SK, ÇAMLI CD., ÇAMLICA, ÇAMLICA SK., ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇAYIRLIK SK., ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., ÇIMENLIK, ÇINARLI, ÇINARLI CD., ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBANÇUKURU, ÇOBANÇUKURU SK., DALGIÇ SK., DEFNE SK., DİDEM SK., DOLUNAY SK., DURU SK., EBRAR SK, EFLATUN SK, ELVAN SK., EMINE, EMİNE SK., EMMİ SK, ERDEMLI, ERDEMLİ SK., ERGENEKON, ERGENEKON SK., ERMİŞ SK., ESMA SK, ETHEM AGA, ETHEM AĞA CD., FECIR, FECİR SK, FERAH, FERAH SK, GAMZE SK, GAZEL SK, GENÇ, GENÇ SK., GÖNLÜM, GÖNLÜM SK., GÜLDİBİ SK, GÜLPINAR SK., GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜVENLİ SK., HATIP, HATİP SK, HATTAT, HATTAT SK, HAYA SK, HAYAL SK., HAYMANA SK., HAYRETTİN SK., HEREKE YOLU SK, HIZMA, HIZMA SK, HİZMET SK., HÜRMET SK, HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN TETİK CD., IMSAK, İHLAS SK, İLKE SK., İPEK SK., İPLİKÇİ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADIM, KADIRGA, KADİM SK, KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALENDER SK., KAMERLİ SK., KAMIŞLI SK., KAMİL SK, KARAALİPAŞA CD., KARAGÖZ, KARAGÜMRÜK SK., KARANFİLLİ SK., KARDELEN SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK, KAVACIK SK., KAYTANCI, KINA SK., KIZILCA SK., KONYA SK., KOOPERATIFLER, KOOPERATİFLER CD., KÖRFEZ RADAR, KÖŞK SK., KUM, KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, KÜLLÜK, KÜLLÜK CD., LALELİ SK., MANOLYAM, MANOLYAM SK., MAZLUM, MAZLUM SK., MENEKŞEM SK., MESE, MESKEN, MESKEN SK., MEŞE SK., MİMAR SİNAN SK., MOLLA OSMAN, MOLLA OSMAN SK., MUTLULUK SK., NARİN SK., NARLI, NARLI SK., NEHIRLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORKİDEM SK., ORTA KONAK SK., ORTANCA, ÖĞRETMEN SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., ÖZGÜ SK., PAPATYALI, PAPATYALI SK., PINARLI, PINARLI SK., POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR, RADAR CD., SALKIMLI, SALKIMLI SK., SANCAKLI SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SEKERLI, SELIMIYE, SELİMİYE SK., SENTÜRK, SEVGI, SEVGİ SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SILA, SIRINYALI TASOCAGI YOLU, SOYLU, SÖĞÜTLÜ SK., SÜMBÜLLÜ SK., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEKERLİ SK., ŞENTÜRK SK., TAKSIM, TAKSİM SK., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., TURAN, TURAN SK., TURUNÇ SK., TÜRKBEY SK., UĞUR SK., ULUSOY, ULUSOY SK., UMUTLU, ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., VALİDE HANIM SK., VOLKANLAR, VOLKANLAR SK., YADİGAR SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YALILAR, YALILAR SK., YASEMİNLER SK., YAYLALI SK., YEDITEPE, YEDİDAĞIN ÇİÇEĞİ SK., YEDİTEPE SK., YENİ ÇEŞME SK., YIGIT, YILGINTEPE SK., YİĞİT SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLI, ZAFERLİ SK., ZAMBAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.