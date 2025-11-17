'32 milyarlık aklama' şüphesi: COINO operasyonunda 6 tutuklama

İstanbul merkezli üç ilde kripto varlık platformu COINO’ya yönelik 32 milyar TL’lik aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar çıktı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı hakkında tutuklama kararı verdi.

Şüphelilerden 1’i “konutu terk etmeme” (ev hapsi) tedbiriyle, 11’i ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasına giren mali incelemelerde 2024’te toplam 211 milyon TL para girişi bulunan COINO hesaplarına, 2025 yılının ilk altı ayında 12 milyar TL aktığı tespit edilmişti.

MASAK’ın raporuna göre COINO üzerinden kriptoya dönüştürülen paraların, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında işlem yapılan 172 farklı kişiye gönderildiği, toplam para transferinin güncel kurla yaklaşık 32 milyar TL olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık satın alarak aklandığı iddiası üzerine COINO’nun tüm mal varlıklarına el konuldu. Şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.