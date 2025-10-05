Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımı her yıl gerçekleştiriliyor. Peki, 33. dönem POMEM başvuruları başladı mı? POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman?

33. DÖNEM POMEM NE ZAMAN?

33. dönem POMEM alımları için ön başvuruların kasım ayı ortasında başlaması bekleniyor. Ancak bu konuda Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 32. dönem POMEM kapsamında, ön lisans ve lisans mezunu toplam 12 bin öğrenci alımı için başvurular 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden alınmış, başvuru sonuçları ise 11 Aralık 2024’te açıklanmıştı. Ardından mülakat ve fiziki yeterlilik sınav aşamasına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri 20 Ocak 2025’te duyurulmuş, giriş sınavı sonuçları ise 14 Temmuz 2025’te ilan edilmişti.

POMEM sürecinde adaylar, ön başvuruyu geçmelerinin ardından üç aşamadan oluşan sınavlara katılıyor: ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat.

Ön Sağlık Kontrolü

Bu aşamada adaylar, "öğrenci adayı olabilir" kararı alırlarsa fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanıyor.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Parkuru erkek adayların 48 saniye, kadın adayların ise 50 saniyede tamamlaması gerekiyor. Yüz tam puan üzerinden en az 60 puan almak başarı için şart. Bu etabı geçen adaylar sözlü mülakata davet ediliyor.

Sözlü Mülakat

Mülakatta adaylardan, kura ile çektikleri konu üzerine düşüncelerini ifade etmeleri ve sunum yapmaları isteniyor. Komisyon ayrıca konuya dair ek sorular yöneltebiliyor. Değerlendirme şu kriterler üzerinden yapılıyor:

Konu hakkında bilgi düzeyi

Kendisinden istenileni kavrama

Özgüven

İfade yeteneği

Beden dilini kullanma becerisi

Her kriter 20 puan üzerinden değerlendiriliyor ve adayların mülakattan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor.