33 ilde IŞİD operasyonu... 233 şüpheli yakalandı!

5.12.2025 09:04:00
DHA
Bakan Ali Yerlikaya, 33 ilde IŞİD'e yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonda 233 şüphelinin yakalandığını, 51'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 33 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonda geçmiş dönemlerde IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladığı belirlenen 233 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

