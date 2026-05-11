33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8,7 milyarlık vurgun!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 8,7 milyar liralık devasa bir suç gelirinin tespit edildiğini duyurdu.

Gürlek, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar liralık devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."