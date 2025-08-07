33 yıl hapisle aranan firari hükümlü, evdeki rafın arkasında saklanırken yakalandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 20:22:00
DHA
Edirne’nin İpsala ilçesinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda, 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., evdeki rafın arkasında saklanırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İpsala’da bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda ‘Birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma’ suçundan hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.'yı, evde saklandığı rafın arkasında yakalayarak, gözaltına aldı.

M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. 

