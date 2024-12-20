339 sikke, 2 küpe, 1 minyatür mikroskop... Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 339 sikke ile 2 sarı renkli küpe ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

339 sikke, 2 küpe, 1 minyatür mikroskop... Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:46

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kula'da 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinin yanı sıra otomobillerinde de arama yapıldı. Aramalarda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 339 sikke, 2 sarı renkli küpe, 1 minyatür mikroskop, 1 koleksiyoner büyüteci, 1 şarjlı masa lambası ele geçirildi.

Şüpheliler M.Y., H.C., B.T. ve A.C., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Manisa #tarihi eser

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