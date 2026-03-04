35 ilde IŞİD operasyonu: 184 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 35 ilde IŞİD terör örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; geçmiş dönemlerde DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, haklarında aranma kaydı bulunduğu ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi. Operasyonlar sonucunda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 22’si tutuklandı, 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."