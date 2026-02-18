Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da IŞİD ve FETÖ terör örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

18.02.2026 08:53:00
DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüpheli ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda şüpheli ve hükümlüler yakalanıp, gözaltına alındı.

