35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davası… Tek tutuklu sanık da tahliye edildi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki ilk depremde yerle bir oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden iç mimar Ertan Danacı hakkında 35 kez ''olası kastla kasten öldürme'' ve ''olası kastla kasten yaralama'' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Birgün’den mail Arı’nın haberine göre; Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tek tutuklu sanığı olan ve 876 yıla kadar hapsi istenen iç mimar Ertan Danacı’nın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Danacı için yurtdışı çıkış yasağı ile Çarşamba günleri karakolda imza atma şartı da getirdi.