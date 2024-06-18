35 yeni otobüs daha İstanbulluların hizmetine sunuldu

Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:55

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:55

İstanbul’un toplu ulaşımının yaklaşık yüzde 54’ü otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tarihi tünel ile İETT tarafından gerçekleştiriliyor.

Bir günde 832 farklı hatta günlük 62 bin sefer yapılarak 1 milyon 255 bin km yol kat ediliyor ve 5 milyon yolculuğun gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

İETT, yeni araç yatırımlarına da hızla devam ediyor. Bu çerçevede alımı gerçekleştirilen yerli üretim, güçlü, konforlu, kamera ayna sistemlerine ve yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip 35 otobüs daha hizmete alınarak Kurban Bayramı’nda seferlere başlatıldı.

Böylece son bir yılda alımı yapılan 150 otobüsün 90 tanesi seferlere başlamış oldu.