İBB’nin bazı hizmetlerine zam

Yayınlanma: 12.06.2024 - 18:08

Güncelleme: 12.06.2024 - 18:08

Meclis 1.Meclis Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan mecliste İBB’nin bazı hizmet ve harç ücretlerinin revize edilmesi gündeme geldi. Revize teklifi İBB meclisinde tartışmalar eşliğinde AKP’li meclis üyelerinin, “hayır“ oyuna karşın CHP’li meclis üyelerinin, “evet” oylarıyla kabul edildi.



İSPARK’A YÜZDE 35 ZAM

İBB’nin bazı hizmet ve harçlarına yapılan zamlar şöyle:

“İBB yurtlarına yapılan yüzde 50’lik zamla bin 300 TL’den bin 950 TL oldu. Tekne bağlama ücretlerine de yüzde 35 zam yapıldı. İSBİKE ücretlerine ise yüzde 100 zam yapıldı. İSPARK’ın 1 saatlik ücreti 52 TL’den 72 TL’ye yükselirken terminallerde otomobillere ücretsiz olan 40 dakikaya kadar yapılan parklanma 40 TL oldu. Bağışçı tarafından yapılan okul, ibadethane ve yurtlarla ilgili oluşacak belge ücretlerinde yapılan yüzde 75 indirim iptal edildi. İSPARK’ın 1 saatlik ücretine yapılan yüzde 35’lik zamla, 52 TL’den 70 TL’ye yükseldi."