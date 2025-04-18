36 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Denetimde yakayı ele verdi
Belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları dahil 34 ayrı suçtan toplamda 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yapılan kontrol noktasındaki denetimde yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde huzur ile güven ortamının sağlanması adına denetim ve çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede ekipler, Serdivan ilçesindeki uyguluma noktasında GBT kontrolü sırasında başta belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 34 ayrı suçtan toplam 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.C.Ç. (31), isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Hususa ilişkin çalışma başlatıldı.
Etiketler: #dolandırıcılık #dolandırıcı
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