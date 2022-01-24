37 gündür kayıptı, dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde 37 gündür kayıp olarak aranan ve evsiz olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de, bugün sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 37 gündür aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. İddiaya göre dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis tarafından yapılan incelemede cesedin Mustafa Pek’e ait olduğu, sokakta yaşadığı belirlenen şahsın 37 gündür kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.
Dere yatağından çıkartılan ceset, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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