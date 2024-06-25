39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:07

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:07

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Hakkâri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Şemdinli ilçemizde yapılan saha ve sokak çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde 1 şüpheli şahsın 5 farklı aranıyor kaydı ile toplamda 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alınmış olup, yasal işlemlerinin sonrasında 24.06.2024 günü Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.