39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Hakkâri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Şemdinli ilçemizde yapılan saha ve sokak çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde 1 şüpheli şahsın 5 farklı aranıyor kaydı ile toplamda 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alınmış olup, yasal işlemlerinin sonrasında 24.06.2024 günü Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.
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