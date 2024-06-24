Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis cezası
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanık 9 yıl 2 ay hapis ile 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık T.U. (16) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir market civarında gece saatlerinde defter arasına saklanan uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen E.S'ye satarken yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.U, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ile 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdığı T.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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