4 çocuğa cinsel istismarda bulunan marangoz tutuklandı

Sakarya’da ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle 4 kız çocuğunu atölyeye götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 63 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

4 çocuğa cinsel istismarda bulunan marangoz tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 07:46

İddiaya göre, bir kız çocuğunun, marangoz H.A.’nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.

TUTUKLANDI

Bu minvalde 3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #sakarya #oyuncak #Çocuk istismarı

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