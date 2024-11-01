Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar iddiası: Anne ve babası tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar iddiası: Anne ve babası tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:10

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bebek ise devlet korumasına alındı.


Etiketler: #cinsel istismar #Çerkezköy #bebek #Çocuk istismarı

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