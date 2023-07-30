4 erkek bir kadını darbetti: Soruşturma başlatıldı!
İstanbul Pendik'te bir kadın 4 erkek tarafından darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Pendik'in Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın, "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.
4 şahsın bir kadını darp ettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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