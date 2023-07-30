4 erkek bir kadını darbetti: Soruşturma başlatıldı!

İstanbul Pendik'te bir kadın 4 erkek tarafından darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:52
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Pendik'in Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın, "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı.

4 şahsın bir kadını darp ettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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