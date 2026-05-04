4 gündür kayıp: Kayıp zihinsel engelli Ahmet aranıyor

Kuyucak'ın kırsal Gencelli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Açıkkol, 30 Nisan'da ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu.

1 Mayıs akşamı Açıkkol için, jandarma ekipleri, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla 80 kişiden oluşan ekiple geniş bir alanda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nazilli Afet ve Acil Durum (NAFAD) ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, mahalle ve çevresindeki arazilerde, dağlık bölgelerde ve dere kenarlarında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ahmet Açıkkol ile ilgili bilgi sahibi olan kişilerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.